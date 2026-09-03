Рейтинг@Mail.ru
В Крыму миновала угроза ракетной опасности - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260903/v-krymu-minovala-ugroza-raketnoy-opasnosti-1159055397.html
В Крыму миновала угроза ракетной опасности
В Крыму миновала угроза ракетной опасности - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Крыму миновала угроза ракетной опасности
В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T13:12
2026-09-03T13:12
срочные новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
ракетная опасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/06/1156653035_0:295:765:725_1920x0_80_0_0_616c6a98b3b189f403de1390ffb85f8a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/06/1156653035_0:223:765:797_1920x0_80_0_0_a4f25399567b1ce6441937381e6ce3a0.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
срочные новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, ракетная опасность
В Крыму миновала угроза ракетной опасности

Отбой ракетной опасности в Крыму

13:12 03.09.2026
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой ракетной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Срочные новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяРакетная опасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Аферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма
15:20В Крыму сотрудник ритуальной службы украл ювелирку у погибшего в ДТП
15:10Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве
14:55Издан второй том большого научного труда по истории журналистики в Крыму
14:44Дачный массив Живописное может войти в состав Симферополя
14:37Назначен врио главы администрации Ленинского района Крыма
14:31В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
14:12Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после приостановки движения
14:07В Саратовской области неизвестный расстрелял военного
14:02В Подмосковье беспилотник влетел в многоквартирный дом – ранены люди
13:48Выступление Путина на сессии ВЭФ: главные заявления
13:25Крымский мост открыт для проезда
13:19Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
13:12В Крыму миновала угроза ракетной опасности
13:12В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
13:09В Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить авто
13:03Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок
12:52Путин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперации
12:46Армия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине
12:41В Севастополе воздушная тревога
Лента новостейМолния