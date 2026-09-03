https://crimea.ria.ru/20260903/v-krymu-18-letniy-zakladchik-poydet-pod-sud-1159066573.html
В Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под суд
В Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под суд - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под суд
Житель Белогорского района Крыма стал фигурантом уголовного дела после того, как решил "подзаработать" и обустроил 90 тайников с запрещенными веществами, следуя РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T15:57
2026-09-03T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Житель Белогорского района Крыма стал фигурантом уголовного дела после того, как решил "подзаработать" и обустроил 90 тайников с запрещенными веществами, следуя указаниями куратора из сети. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следкома по региону.Следствие установило, что в период с октября 2025 по март 2026 года молодой человек, получив в мессенджере предложение о заработке, согласился на незаконное распространение наркотиков. Он удаленно получал от неизвестного лица координаты, где они находились, а затем обустраивал тайники на территории полуострова.Кроме того, во время обыска в доме родственников парня также были найдены запрещенные вещества - делец хотел их перепрятать, но правоохранители их все же обнаружили, уточнили в ведомстве.Злоумышленника задержали, он во всем сознался.По информации прокуратуры республики, крымчанин размещал наркотические средства N-метилэфедрон и каннабис. Всего было размещено более 90 свертков. Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд, добавили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что двое москвичей приехали в Крым и построили нелегальный бизнес – наркошоп в теневом сегменте интернета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 22-летние мужчины сбывали наркотики через чат – приговор судаВ Крыму у пенсионерки изъяли полкило наркотической гармалы20 свертков с наркотиками: феодосиец отправится в колонию за "закладки"
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РИА Новости Крым
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новости крыма, белогорский район, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, происшествия, суд, наркотики
В Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под суд
В Крыму 18-летний парень разложил 90 закладок с запрещенными веществами и был задержан
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Житель Белогорского района Крыма стал фигурантом уголовного дела после того, как решил "подзаработать" и обустроил 90 тайников с запрещенными веществами, следуя указаниями куратора из сети. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следкома по региону.
Следствие установило, что в период с октября 2025 по март 2026 года молодой человек, получив в мессенджере предложение о заработке, согласился на незаконное распространение наркотиков. Он удаленно получал от неизвестного лица координаты, где они находились, а затем обустраивал тайники на территории полуострова.
Кроме того, во время обыска в доме родственников парня также были найдены запрещенные вещества - делец хотел их перепрятать, но правоохранители их все же обнаружили, уточнили в ведомстве.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Белогорского района. Он обвиняется в неоднократном групповом покушении на сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет (ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1, п. "б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ)", – говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали, он во всем сознался.
По информации прокуратуры республики, крымчанин размещал наркотические средства N-метилэфедрон и каннабис. Всего было размещено более 90 свертков. Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд, добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось
, что двое москвичей приехали в Крым и построили нелегальный бизнес – наркошоп в теневом сегменте интернета.
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