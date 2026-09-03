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В госпитале Минобороны в Симферополе предотвращен теракт

В госпитале Минобороны в Симферополе предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 03.09.2026

В госпитале Минобороны в Симферополе предотвращен теракт

В Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T09:52

2026-09-03T09:52

2026-09-03T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, фигурант был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора россиянин предоставлял противнику разведывательную информацию о социально-политической обстановке на полуострове, дислокации российских военных объектов, а также о результатах ракетных ударов ВСУ. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатки и государственной измене. Суд заключил мужчину под стражу.Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые передавали спецслужбам Киева данные об объектах Минобороны РФ и организовывали схроны с взрывчаткой для терактов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден на 18 лет за госизменуДелали схроны с бомбами: задержаны двое крымчан за передачу Киеву сведений о ВС РФШла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать Украине

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