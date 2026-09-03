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В Черном море в пятницу прогнозируют смерчи
В Черном море в пятницу прогнозируют смерчи - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Черном море в пятницу прогнозируют смерчи
В пятницу у черноморского побережья Краснодарского края ожидаются смерчи. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T21:07
2026-09-03T21:07
2026-09-03T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В пятницу у черноморского побережья Краснодарского края ожидаются смерчи. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Уточняется, что стихия не затронет Сочи и федеральную территорию Сириус.Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона оставаться дома, а если смерч застиг на улице – не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам и баннерам. В этом случае следует укрыться в подземном переходе, прочном здании или в углублении в земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, черное море, мчс краснодарского края, погода, прогноз, смерч
В Черном море в пятницу прогнозируют смерчи
Смерчи прогнозируют на побережье Черного моря в районе Анапы в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В пятницу у черноморского побережья Краснодарского края ожидаются смерчи. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
"Утром и до конца суток 4 сентября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-22 м/с. Утром, днем и вечером 4 сентября на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", – говорится в сообщении.
Уточняется, что стихия не затронет Сочи и федеральную территорию Сириус.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона оставаться дома, а если смерч застиг на улице – не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам и баннерам. В этом случае следует укрыться в подземном переходе, прочном здании или в углублении в земле.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.