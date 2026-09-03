https://crimea.ria.ru/20260903/v-chernom-more-v-pyatnitsu-prognoziruyut-smerchi-1159067552.html

В Черном море в пятницу прогнозируют смерчи

В Черном море в пятницу прогнозируют смерчи - РИА Новости Крым, 03.09.2026

В Черном море в пятницу прогнозируют смерчи

В пятницу у черноморского побережья Краснодарского края ожидаются смерчи. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T21:07

2026-09-03T21:07

2026-09-03T21:07

краснодарский край

новости

черное море

мчс краснодарского края

погода

прогноз

смерч

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151349226_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_899635a0addfb35e0bd8ec9b2a18954e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В пятницу у черноморского побережья Краснодарского края ожидаются смерчи. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.Уточняется, что стихия не затронет Сочи и федеральную территорию Сириус.Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона оставаться дома, а если смерч застиг на улице – не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам и баннерам. В этом случае следует укрыться в подземном переходе, прочном здании или в углублении в земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, черное море, мчс краснодарского края, погода, прогноз, смерч