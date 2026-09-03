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В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ
В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ
Силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили шесть вражеских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T12:40
2026-09-03T12:40
2026-09-03T12:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили шесть вражеских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 998 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в зоне СВО: что уничтожено и освобождено за суткиБезэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряГрупповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, безэкипажные катера
В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ
Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожили в Черном море
12:40 03.09.2026 (обновлено: 12:49 03.09.2026)