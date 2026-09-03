https://crimea.ria.ru/20260903/v-chernom-more-unichtozhili-shest-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1159053761.html

В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 03.09.2026

В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

Силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили шесть вражеских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T12:40

2026-09-03T12:40

2026-09-03T12:49

новости сво

черное море

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили шесть вражеских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.Средства противовоздушной обороны за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 998 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка в зоне СВО: что уничтожено и освобождено за суткиБезэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряГрупповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, безэкипажные катера