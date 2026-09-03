https://crimea.ria.ru/20260903/v-chernom-more-porazheny-sukhogruz-i-konteynerovoz-vsu-1159071918.html

Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море

Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море

Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по сухогрузу с вооружением и боеприпасами и контейнеровозу с военно-техническим имуществом для ВСУ в Черном РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T17:09

2026-09-03T17:09

2026-09-03T17:16

новости сво

черное море

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по сухогрузу с вооружением и боеприпасами и контейнеровозу с военно-техническим имуществом для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на четверг российские войска поразили логистический центр "Биокон" в Киевской области, который используется для хранения и распределения грузов военного назначения.Также в среду были нанесены удары по двум сухогрузам с вооружением, боеприпасами и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря и порту "Черноморск".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на УкраинеРоссийские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской областиВС РФ ударили по логистическому центру под Одессой и двум судам в портах

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу