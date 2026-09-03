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Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море
Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по сухогрузу с вооружением и боеприпасами и контейнеровозу с военно-техническим имуществом для ВСУ в Черном РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T17:09
2026-09-03T17:16
новости сво
черное море
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по сухогрузу с вооружением и боеприпасами и контейнеровозу с военно-техническим имуществом для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на четверг российские войска поразили логистический центр "Биокон" в Киевской области, который используется для хранения и распределения грузов военного назначения.Также в среду были нанесены удары по двум сухогрузам с вооружением, боеприпасами и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря и порту "Черноморск".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на УкраинеРоссийские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской областиВС РФ ударили по логистическому центру под Одессой и двум судам в портах
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новости сво, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море

Армия России нанесла удары по двум судам с оружием и имуществом для ВСУ в Черном море

17:09 03.09.2026 (обновлено: 17:16 03.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по сухогрузу с вооружением и боеприпасами и контейнеровозу с военно-техническим имуществом для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря поражены морское судно типа "сухогруз" с вооружением, боеприпасами и судно типа "контейнеровоз", перевозившее военно-техническое имущество", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на четверг российские войска поразили логистический центр "Биокон" в Киевской области, который используется для хранения и распределения грузов военного назначения.
Также в среду были нанесены удары по двум сухогрузам с вооружением, боеприпасами и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря и порту "Черноморск".
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