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Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море
Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по сухогрузу с вооружением и боеприпасами и контейнеровозу с военно-техническим имуществом для ВСУ в Черном РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T17:09
2026-09-03T17:09
2026-09-03T17:16
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черное море
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по сухогрузу с вооружением и боеприпасами и контейнеровозу с военно-техническим имуществом для ВСУ в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на четверг российские войска поразили логистический центр "Биокон" в Киевской области, который используется для хранения и распределения грузов военного назначения.Также в среду были нанесены удары по двум сухогрузам с вооружением, боеприпасами и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря и порту "Черноморск".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли масштабные удары по логистическим центрам на УкраинеРоссийские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской областиВС РФ ударили по логистическому центру под Одессой и двум судам в портах
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новости сво, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море
Армия России нанесла удары по двум судам с оружием и имуществом для ВСУ в Черном море
17:09 03.09.2026 (обновлено: 17:16 03.09.2026)