https://crimea.ria.ru/20260903/v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-vsu-pogibli-chetyre-cheloveka-i-esche-troe-raneny-1159080284.html

В Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека и еще трое ранены

В Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека и еще трое ранены - РИА Новости Крым, 03.09.2026

В Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека и еще трое ранены

После очередного удара киевских боевиков по Белгородской области погибли четыре человека, в том числе два работника скорой помощи, и еще четверо получили... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T21:22

2026-09-03T21:22

2026-09-03T21:27

александр шуваев

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

новости

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. После очередного удара киевских боевиков по Белгородской области погибли четыре человека, в том числе два работника скорой помощи, и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.И подчеркнул, что киевские неонацисты целенаправленно обстреляли мирных жителей. Из-за удара ВСУ погибли врач, фельдшер скорой помощи и супружеская пара. Еще трое мужчин, в том числе водитель скорой помощи, получили осколочные ранения.После обстрела произошло обрушение и возгорание двух хозпостроек. Повреждены остекление двух многоквартирных домов, один частный дом, гараж и автомобиль. Еще один автомобиль ударом украинского дрона поврежден в селе Доброе Шебекинского округа, перечислил Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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