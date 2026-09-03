https://crimea.ria.ru/20260903/v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-vsu-pogibli-chetyre-cheloveka-i-esche-troe-raneny-1159080284.html
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека и еще трое ранены
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека и еще трое ранены - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека и еще трое ранены
После очередного удара киевских боевиков по Белгородской области погибли четыре человека, в том числе два работника скорой помощи, и еще четверо получили... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T21:22
2026-09-03T21:22
2026-09-03T21:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. После очередного удара киевских боевиков по Белгородской области погибли четыре человека, в том числе два работника скорой помощи, и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.И подчеркнул, что киевские неонацисты целенаправленно обстреляли мирных жителей. Из-за удара ВСУ погибли врач, фельдшер скорой помощи и супружеская пара. Еще трое мужчин, в том числе водитель скорой помощи, получили осколочные ранения.После обстрела произошло обрушение и возгорание двух хозпостроек. Повреждены остекление двух многоквартирных домов, один частный дом, гараж и автомобиль. Еще один автомобиль ударом украинского дрона поврежден в селе Доброе Шебекинского округа, перечислил Шуваев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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александр шуваев, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы белгородской области
В Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека и еще трое ранены
Четыре человека погибли и трое ранены при атаке ВСУ в Белгородской области
21:22 03.09.2026 (обновлено: 21:27 03.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. После очередного удара киевских боевиков по Белгородской области погибли четыре человека, в том числе два работника скорой помощи, и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"Во время удара террористического киевского режима по Шебекино погибли четверо, включая двух работников скорой. Еще трое получили ранения", – написал Шуваев своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что киевские неонацисты целенаправленно обстреляли мирных жителей. Из-за удара ВСУ погибли врач, фельдшер скорой помощи и супружеская пара. Еще трое мужчин, в том числе водитель скорой помощи, получили осколочные ранения.
После обстрела произошло обрушение и возгорание двух хозпостроек. Повреждены остекление двух многоквартирных домов, один частный дом, гараж и автомобиль. Еще один автомобиль ударом украинского дрона поврежден в селе Доброе Шебекинского округа, перечислил Шуваев.
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