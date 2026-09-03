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В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
В "Артеке" в рамках масштабной программы развития международного детского центра до 2030 года отремонтировали многофункциональную спортивную площадку в лагере... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T14:31
2026-09-03T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В "Артеке" в рамках масштабной программы развития международного детского центра до 2030 года отремонтировали многофункциональную спортивную площадку в лагере "Морской". Об этом сообщает пресс-центр МДЦ в рамках совместного с РИА Новости Крым проекта "Артек" – территория развития".Кроме того, полностью восстановлены трибуны и установлен новый спортивный инвентарь, отремонтированы ограждения и обновлена входная группа, добавили в пресс-центре."Завершающим аккордом стала покраска стелы детского лагеря "Морской", которая служит одним из главных символов этого живописного уголка "Артека", – уточнили в МДЦ.Отмечается, что работы прошли в рамках исполнения контракта на обновление инфраструктуры "Артека". Это часть реализации масштабной программы развития международного детского центра до 2030 года, в рамках которой здесь продолжается реконструкция и строительство новых объектов, уточнили в пресс-центре.Комментируя проделанную работу, директор "Артека" Константин Федоренко подчеркнул, что ключевое направление этой программы именно спорт, потому в центре созданы все условия для развития физических навыков, модернизируем инфраструктуру, чтобы дети могли всесторонне раскрывать свои способности и осознавать, что спорт – неотъемлемая часть жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-СуУникальный кластер: в "Артеке" реконструируют Музей космонавтикиДиректор Артека стал экспертом международного проекта "Ледокол знаний"
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мдц "артек", крым, новости крыма, детские лагеря в крыму, "артек" – территория развития"
В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку

В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку в лагере "Морской"

14:31 03.09.2026 (обновлено: 14:56 03.09.2026)
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
В Артеке отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В "Артеке" в рамках масштабной программы развития международного детского центра до 2030 года отремонтировали многофункциональную спортивную площадку в лагере "Морской". Об этом сообщает пресс-центр МДЦ в рамках совместного с РИА Новости Крым проекта "Артек" – территория развития".

"В Международном детском центре "Артек" завершился ремонт многофункциональной спортивной площадки в лагере "Морской". Уложено новое современное резиновое покрытие... нанесена яркая разметка для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и теннисом", – сказано в сообщении.

© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
В Артеке отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
1 из 5
В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
В Артеке отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
2 из 5
В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
В Артеке отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
3 из 5
В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
В Артеке отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
4 из 5
В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
В Артеке отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
5 из 5
В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
1 из 5
В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
2 из 5
В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
3 из 5
В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
4 из 5
В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
5 из 5
В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Кроме того, полностью восстановлены трибуны и установлен новый спортивный инвентарь, отремонтированы ограждения и обновлена входная группа, добавили в пресс-центре.
"Завершающим аккордом стала покраска стелы детского лагеря "Морской", которая служит одним из главных символов этого живописного уголка "Артека", – уточнили в МДЦ.
Отмечается, что работы прошли в рамках исполнения контракта на обновление инфраструктуры "Артека". Это часть реализации масштабной программы развития международного детского центра до 2030 года, в рамках которой здесь продолжается реконструкция и строительство новых объектов, уточнили в пресс-центре.
Комментируя проделанную работу, директор "Артека" Константин Федоренко подчеркнул, что ключевое направление этой программы именно спорт, потому в центре созданы все условия для развития физических навыков, модернизируем инфраструктуру, чтобы дети могли всесторонне раскрывать свои способности и осознавать, что спорт – неотъемлемая часть жизни.
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