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В Адыгее ребенок сорвался в обрыв с 50-метровой высоты в экстрим-парке
В Адыгее ребенок сорвался в обрыв с 50-метровой высоты в экстрим-парке - РИА Новости Крым, 03.09.2026
В Адыгее ребенок сорвался в обрыв с 50-метровой высоты в экстрим-парке
Шестилетний ребенок в экстрим-парке в Адыгее упал с высоты более 50-ти метров. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления УСК... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T19:22
2026-09-03T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Шестилетний ребенок в экстрим-парке в Адыгее упал с высоты более 50-ти метров. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления УСК России по региону.Следствие установило, что жительница Ставропольского края и ее шестилетний сын отдыхали в экстрим-парке в Майкопском районе Адыгеи. Там ребенок катался на амплитудных качелях. Когда качели остановились, малыш остался на платформе без присмотра инструктора, зацепился за качели и сорвался в обрыв высотой более 50 метров. В результате падения мальчик получил различные травмы, сейчас он находится в больнице.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось, что девочка-подросток пострадала в парке культуры и отдыха в Якутске, она выпала из аттракциона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ликвидируют Инспекцию ГостехнадзораС какими трудностями столкнулась индустрия развлечений в КрымуНесъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму
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республика адыгея, новости, происшествия, дети
В Адыгее ребенок сорвался в обрыв с 50-метровой высоты в экстрим-парке
Ребенок сорвался в обрыв с высоты более 50 метров в экстрим-парке в Адыгее
19:22 03.09.2026 (обновлено: 19:31 03.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Шестилетний ребенок в экстрим-парке в Адыгее упал с высоты более 50-ти метров. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления УСК России по региону.
Следствие установило, что жительница Ставропольского края и ее шестилетний сын отдыхали в экстрим-парке в Майкопском районе Адыгеи. Там ребенок катался на амплитудных качелях. Когда качели остановились, малыш остался на платформе без присмотра инструктора, зацепился за качели и сорвался в обрыв высотой более 50 метров. В результате падения мальчик получил различные травмы, сейчас он находится в больнице.
"Следователями следственного отдела по Майкопскому району следственного управления СК России по Республике Адыгея в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", – говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось
, что девочка-подросток пострадала в парке культуры и отдыха в Якутске, она выпала из аттракциона.
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