https://crimea.ria.ru/20260903/v-adygee-rebenok-sorvalsya-v-obryv-s-50-metrovoy-vysoty-v-ekstrim-parke-1159078253.html

В Адыгее ребенок сорвался в обрыв с 50-метровой высоты в экстрим-парке

В Адыгее ребенок сорвался в обрыв с 50-метровой высоты в экстрим-парке - РИА Новости Крым, 03.09.2026

В Адыгее ребенок сорвался в обрыв с 50-метровой высоты в экстрим-парке

Шестилетний ребенок в экстрим-парке в Адыгее упал с высоты более 50-ти метров. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления УСК... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T19:22

2026-09-03T19:22

2026-09-03T19:31

республика адыгея

новости

происшествия

дети

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006df29b187f786deb7c54a7c55ce2a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Шестилетний ребенок в экстрим-парке в Адыгее упал с высоты более 50-ти метров. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления УСК России по региону.Следствие установило, что жительница Ставропольского края и ее шестилетний сын отдыхали в экстрим-парке в Майкопском районе Адыгеи. Там ребенок катался на амплитудных качелях. Когда качели остановились, малыш остался на платформе без присмотра инструктора, зацепился за качели и сорвался в обрыв высотой более 50 метров. В результате падения мальчик получил различные травмы, сейчас он находится в больнице.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось, что девочка-подросток пострадала в парке культуры и отдыха в Якутске, она выпала из аттракциона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ликвидируют Инспекцию ГостехнадзораС какими трудностями столкнулась индустрия развлечений в КрымуНесъедобные бананы и ватрушки: как выбрать безопасный вид проката в Крыму

республика адыгея

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, новости, происшествия, дети