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Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть улицы и площади - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть улицы и площади
Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть улицы и площади - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть улицы и площади
В Крыму действует беспилотная опасность, жителей и гостей Ялты призвали покинуть открытые пространства и найти укрытия. Об этом сообщили в Единой дежурной... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T17:39
2026-09-03T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму действует беспилотная опасность, жителей и гостей Ялты призвали покинуть открытые пространства и найти укрытия. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.Граждан призвали сохранять спокойствие и укрыться в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон.В Севастополе в это же время объявлена воздушная тревога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, ялта
Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть улицы и площади

В Крыму людей призвали покинуть улицы и площади из-за угрозы БПЛА

17:39 03.09.2026
 
© РИА Новости КрымБеспилотная опасность
Беспилотная опасность - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму действует беспилотная опасность, жителей и гостей Ялты призвали покинуть открытые пространства и найти укрытия. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
"Действует беспилотная опасность в Республике Крым. Необходимо соблюдать меры личной безопасности. Организованно покиньте открытые участки местности, набережные, площади, транспортные средства", - говорится в сообщении.
Граждан призвали сохранять спокойствие и укрыться в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон.
В Севастополе в это же время объявлена воздушная тревога.
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КрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымЯлта
 
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