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Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены
Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены
Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T22:21
2026-09-03T22:21
новости
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести в ДНР из-за атак ударных вражеских беспилотников за сутки. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Так, в Волновахе дроны ВСУ атаковали коммунальное автотранспортное предприятие, складские помещения и локомотивное ДЕПО. В Никитовском районе Горловки ударный беспилотник спикировал на рейсовый автобус, а в Ясиноватском муниципальном округе в поселке Красный Партизан атаковал мусоровоз ГУП ДНР "Донснабкомплект", утонил Пушилин.Также он сообщил о повреждении шести жилых домов, трех объектов гражданской инфраструктуры, спецтехники, пяти автобусов, трех грузовиков и 12 легковушек.Ранее в четверг врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что из-за очередного удара киевских боевиков по Белгородской области погибли четыре человека, в том числе два работника скорой помощи, и еще четверо получили ранения.Также в четверг боевики ВСУ ударили по сельской школе и детскому саду в Запорожской области.В ЛНР 3 сентября из-за украинских атак погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали десять.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛАДва судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном мореВ Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены

Три человека погибли и 14 ранены из-за атак ударных украинских дронов в ДНР за сутки

22:21 03.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести в ДНР из-за атак ударных вражеских беспилотников за сутки. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Три человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", – написал он в своем канале в МАКС.
Так, в Волновахе дроны ВСУ атаковали коммунальное автотранспортное предприятие, складские помещения и локомотивное ДЕПО. В Никитовском районе Горловки ударный беспилотник спикировал на рейсовый автобус, а в Ясиноватском муниципальном округе в поселке Красный Партизан атаковал мусоровоз ГУП ДНР "Донснабкомплект", утонил Пушилин.
Также он сообщил о повреждении шести жилых домов, трех объектов гражданской инфраструктуры, спецтехники, пяти автобусов, трех грузовиков и 12 легковушек.
Ранее в четверг врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что из-за очередного удара киевских боевиков по Белгородской области погибли четыре человека, в том числе два работника скорой помощи, и еще четверо получили ранения.
Также в четверг боевики ВСУ ударили по сельской школе и детскому саду в Запорожской области.
В ЛНР 3 сентября из-за украинских атак погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали десять.
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