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Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены

Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены

Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T22:21

2026-09-03T22:21

2026-09-03T22:21

новости

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести в ДНР из-за атак ударных вражеских беспилотников за сутки. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Так, в Волновахе дроны ВСУ атаковали коммунальное автотранспортное предприятие, складские помещения и локомотивное ДЕПО. В Никитовском районе Горловки ударный беспилотник спикировал на рейсовый автобус, а в Ясиноватском муниципальном округе в поселке Красный Партизан атаковал мусоровоз ГУП ДНР "Донснабкомплект", утонил Пушилин.Также он сообщил о повреждении шести жилых домов, трех объектов гражданской инфраструктуры, спецтехники, пяти автобусов, трех грузовиков и 12 легковушек.Ранее в четверг врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что из-за очередного удара киевских боевиков по Белгородской области погибли четыре человека, в том числе два работника скорой помощи, и еще четверо получили ранения.Также в четверг боевики ВСУ ударили по сельской школе и детскому саду в Запорожской области.В ЛНР 3 сентября из-за украинских атак погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали десять.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛАДва судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном мореВ Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

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2026

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новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу