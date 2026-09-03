https://crimea.ria.ru/20260903/tsel-dostigaetsya-putin-otsenil-uroven-inflyatsii-v-rossii-1159046757.html

Цель достигается: Путин оценил уровень инфляции в России

Цель достигается: Путин оценил уровень инфляции в России - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Цель достигается: Путин оценил уровень инфляции в России

Инфляция в России на данный момент составляет 6,3%, цель ее снижения достигается, но важно не переохладить экономику. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T10:21

2026-09-03T10:21

2026-09-03T10:21

россия

новости

экономика

владимир путин (политик)

инфляция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Инфляция в России на данный момент составляет 6,3%, цель ее снижения достигается, но важно не переохладить экономику. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Как отметил глава государства, инвестиции в РФ в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе из-за сознательно проводимой политики Центрального банка и правительства по подавлению инфляции.Президент также указал, что существующий дефицит госбюджета не критичен на фоне низкого показателя госдолга.Путин также отметил, что власти стараются не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России в реальном выражении выросла на 10% за три годаЭкономика России возвращается на траекторию роста – кабминВласти заявили о стабилизации инфляции в России

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, экономика, владимир путин (политик), инфляция