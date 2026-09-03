https://crimea.ria.ru/20260903/tsel-dostigaetsya-putin-otsenil-uroven-inflyatsii-v-rossii-1159046757.html
Цель достигается: Путин оценил уровень инфляции в России
Цель достигается: Путин оценил уровень инфляции в России - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Цель достигается: Путин оценил уровень инфляции в России
Инфляция в России на данный момент составляет 6,3%, цель ее снижения достигается, но важно не переохладить экономику. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T10:21
2026-09-03T10:21
2026-09-03T10:21
россия
новости
экономика
владимир путин (политик)
инфляция
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_120438e84fcac774e8e52361ee7f4ed4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Инфляция в России на данный момент составляет 6,3%, цель ее снижения достигается, но важно не переохладить экономику. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Как отметил глава государства, инвестиции в РФ в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе из-за сознательно проводимой политики Центрального банка и правительства по подавлению инфляции.Президент также указал, что существующий дефицит госбюджета не критичен на фоне низкого показателя госдолга.Путин также отметил, что власти стараются не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России в реальном выражении выросла на 10% за три годаЭкономика России возвращается на траекторию роста – кабминВласти заявили о стабилизации инфляции в России
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_189:259:2575:2048_1920x0_80_0_0_28c76d0703ad7d69b0f8e8cdfe2df2a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, экономика, владимир путин (политик), инфляция
Цель достигается: Путин оценил уровень инфляции в России
Цель снижения инфляции в России достигается – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Инфляция в России на данный момент составляет 6,3%, цель ее снижения достигается, но важно не переохладить экономику. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Как отметил глава государства, инвестиции в РФ в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе из-за сознательно проводимой политики Центрального банка и правительства по подавлению инфляции.
"Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику. Мы это прекрасно понимаем", - сказал Путин.
Президент также указал, что существующий дефицит госбюджета не критичен на фоне низкого показателя госдолга.
"Да, дефицит (федерального бюджета - ред.) есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет", – уверен российский лидер.
Путин также отметил, что власти стараются не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства.
"Здесь нужна тонкая политика, мы ее стараемся проходить. В целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается проходить между Сциллой и Харибдой, и это приведет к ожидаемым результатам", – сказал президент.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: