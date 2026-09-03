Спас людей ценой собственной жизни – в Крыму награжден сотрудник МЧС
В Крыму награжден орденом Мужества погибший при исполнении сотрудник МЧС Мустафа Асанов
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСотрудник МЧС Мустафа Асанов посмертно награжден орденом Мужества и государственной наградой Республики Крым – медалью "За мужество и доблесть"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен– РИА Новости Крым. В Крыму награжден орденом Мужества (посмертно) погибший при исполнении сотрудник МЧС Мустафа Асанов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Наш земляк прапорщик внутренней службы Мустафа Сейитасанович Асанов ценой собственной жизни не допустил гибели своих коллег и мирных жителей, оставаясь до конца верным долгу. Указом Президента за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, он награжден орденом Мужества, а также государственной наградой Республики Крым – медалью "За мужество и доблесть", – написал Аксенов в своем канале МАКС.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСотрудник МЧС Мустафа Асанов посмертно награжден орденом Мужества и государственной наградой Республики Крым – медалью "За мужество и доблесть"
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Сотрудник МЧС Мустафа Асанов посмертно награжден орденом Мужества и государственной наградой Республики Крым – медалью "За мужество и доблесть"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСотрудник МЧС Мустафа Асанов посмертно награжден орденом Мужества и государственной наградой Республики Крым – медалью "За мужество и доблесть"
2 из 3
Сотрудник МЧС Мустафа Асанов посмертно награжден орденом Мужества и государственной наградой Республики Крым – медалью "За мужество и доблесть"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСотрудник МЧС Мустафа Асанов посмертно награжден орденом Мужества и государственной наградой Республики Крым – медалью "За мужество и доблесть"
3 из 3
Сотрудник МЧС Мустафа Асанов посмертно награжден орденом Мужества и государственной наградой Республики Крым – медалью "За мужество и доблесть"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 3
Сотрудник МЧС Мустафа Асанов посмертно награжден орденом Мужества и государственной наградой Республики Крым – медалью "За мужество и доблесть"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 3
Сотрудник МЧС Мустафа Асанов посмертно награжден орденом Мужества и государственной наградой Республики Крым – медалью "За мужество и доблесть"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 3
Сотрудник МЧС Мустафа Асанов посмертно награжден орденом Мужества и государственной наградой Республики Крым – медалью "За мужество и доблесть"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Глава региона передал награду семье погибшего, пообещав, что власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку, и никого один на один с бедой не оставят.
Кроме того, как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым, в память о подвиге сотрудника – старшем инструкторе по вождению пожарной машины – водителе, прапорщике внутренней службы Мустафе Асанове – на фасаде пожарно-спасательной части №7 города Бахчисарая открыли мемориальную доску.
"24 марта 2026 года прапорщик Асанов непоколебимо и профессионально выполнил задачи по защите населенного пункта Фурмановка вблизи Бахчисарайского района от угрозы перехода пожара на жилые дома. Ценой собственной жизни Мустафа Сейитасанович не допустил гибели своих коллег и мирных граждан, оставаясь до конца верным гражданскому долгу и с честью выполнив служебный долг", – рассказали в ведомстве.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ память о подвиге сотрудника МЧС России Мустафы Асанова
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В память о подвиге сотрудника МЧС России Мустафы Асанова
Сотрудник МЧС действовал решительно и самоотверженно. Благодаря его грамотным действиям обошлось без жертв, добавили в пресс-службе.
На службу в МЧС России Мустафа Асанов пришел после срочной службы в Вооруженных силах РФ. Начинал рядовым водителем. За 7,5 лет службы обучил молодое поколение водителей мастерству управления в экстремальных условиях. В конце сентября ему бы исполнилось 32 года. У него остались жена и пожилые родители.