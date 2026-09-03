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Спас людей ценой собственной жизни – в Крыму награжден сотрудник МЧС

Спас людей ценой собственной жизни – в Крыму награжден сотрудник МЧС - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Спас людей ценой собственной жизни – в Крыму награжден сотрудник МЧС

В Крыму награжден орденом Мужества (посмертно) погибший при исполнении сотрудник МЧС Мустафа Асанов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T16:36

2026-09-03T16:36

2026-09-03T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен– РИА Новости Крым. В Крыму награжден орденом Мужества (посмертно) погибший при исполнении сотрудник МЧС Мустафа Асанов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава региона передал награду семье погибшего, пообещав, что власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку, и никого один на один с бедой не оставят.Кроме того, как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым, в память о подвиге сотрудника – старшем инструкторе по вождению пожарной машины – водителе, прапорщике внутренней службы Мустафе Асанове – на фасаде пожарно-спасательной части №7 города Бахчисарая открыли мемориальную доску.Сотрудник МЧС действовал решительно и самоотверженно. Благодаря его грамотным действиям обошлось без жертв, добавили в пресс-службе.На службу в МЧС России Мустафа Асанов пришел после срочной службы в Вооруженных силах РФ. Начинал рядовым водителем. За 7,5 лет службы обучил молодое поколение водителей мастерству управления в экстремальных условиях. В конце сентября ему бы исполнилось 32 года. У него остались жена и пожилые родители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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