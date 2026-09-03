https://crimea.ria.ru/20260903/shansy-est-putin-sdelal-zayavlenie-o-dostizhenii-mira-na-ukraine-1159050536.html

Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине

Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине

Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, но договариваться в первую очередь должны вовлеченные в него стороны – Россия и Украина. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T11:40

2026-09-03T11:40

2026-09-03T11:49

владимир путин (политик)

новости

переговоры

украина

вэф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, но договариваться в первую очередь должны вовлеченные в него стороны – Россия и Украина. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Путин подчеркнул, что договорится между собой должны прежде всего Россия и Украина, а остальные страны, в том числе США и Китай, готовы поддержать и помочь.Глава государства также добавил, что Россия продолжает поддерживать контакты с американской администрацией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВОРоссия движется к завершению украинского конфликта - ПутинВ Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, переговоры, украина, вэф