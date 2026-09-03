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Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине
Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине
Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, но договариваться в первую очередь должны вовлеченные в него стороны – Россия и Украина. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T11:40
2026-09-03T11:49
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, но договариваться в первую очередь должны вовлеченные в него стороны – Россия и Украина. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Путин подчеркнул, что договорится между собой должны прежде всего Россия и Украина, а остальные страны, в том числе США и Китай, готовы поддержать и помочь.Глава государства также добавил, что Россия продолжает поддерживать контакты с американской администрацией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВОРоссия движется к завершению украинского конфликта - ПутинВ Кремле рассказали о возможности саммита Путина, Трампа и Зеленского
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владимир путин (политик), новости, переговоры, украина, вэф
Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине

Шансы на мирное урегулирование украинского конфликта есть – Путин

11:40 03.09.2026 (обновлено: 11:49 03.09.2026)
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Шансы на урегулирование украинского конфликта есть, но договариваться в первую очередь должны вовлеченные в него стороны – Россия и Украина. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В первую очередь эту проблему должны решить вовлеченные к в конфликт страны – Россия и Украина. Это правильный подход. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы (на мирное урегулирование – ред.)? На мой взгляд, да они есть", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что договорится между собой должны прежде всего Россия и Украина, а остальные страны, в том числе США и Китай, готовы поддержать и помочь.
Глава государства также добавил, что Россия продолжает поддерживать контакты с американской администрацией.
"Мы – за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. Но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны. Но президент (США Дональд) Трамп, насколько я понимаю, чувствую и вижу, настроен на позитивную и конструктивную работу", - отметил Путин.
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Владимир Путин (политик)НовостиПереговорыУкраинаВЭФ
 
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