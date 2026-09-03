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Режим преференций для бизнеса введут на Дальнем Востоке и в Арктике – Путин
Режим преференций для бизнеса введут на Дальнем Востоке и в Арктике – Путин - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Режим преференций для бизнеса введут на Дальнем Востоке и в Арктике – Путин
Единый преференциальный режим для бизнеса заработает на Дальнем Востоке и Арктике с 1 января 2027 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T09:36
2026-09-03T09:36
2026-09-03T09:36
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Единый преференциальный режим для бизнеса заработает на Дальнем Востоке и Арктике с 1 января 2027 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Идея преференциального режима заключается в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или территории опережающего развития, а были тонко эффективно настроены именно на виды деятельности по всему региону.Как уже действующие, так и новые федеральные, региональные и отраслевые преференции на Дальнем Востоке и Арктике должны дополнять, а не противоречить друг другу, чтобы бизнес, который обращается за льготами, не сталкивался с рисками двойного налогообложения или разных доначислений, добавил российский лидер.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – ПутинОт развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – ПутинПутин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово Субианто
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), арктика, дальний восток, новости, льгота, вэф
Режим преференций для бизнеса введут на Дальнем Востоке и в Арктике – Путин
Единый режим преференций на Дальнем Востоке и в Арктике заработает с 2027 года - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Единый преференциальный режим для бизнеса заработает на Дальнем Востоке и Арктике с 1 января 2027 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы запускаем беспрецедентную по масштабам, по своему охвату систему поддержки бизнеса. Уже с 1 января будущего года на всем, теперь уже на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим", – сказал российский лидер.
Идея преференциального режима заключается в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или территории опережающего развития, а были тонко эффективно настроены именно на виды деятельности по всему региону.
"То есть для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики появится и свое так называемое меню льгот", – пояснил Путин.
Как уже действующие, так и новые федеральные, региональные и отраслевые преференции на Дальнем Востоке и Арктике должны дополнять, а не противоречить друг другу, чтобы бизнес, который обращается за льготами, не сталкивался с рисками двойного налогообложения или разных доначислений, добавил российский лидер.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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