https://crimea.ria.ru/20260903/rezhim-preferentsiy-dlya-biznesa-vvedut-na-dalnem-vostoke-i-v-arktike--putin-1159045386.html

Режим преференций для бизнеса введут на Дальнем Востоке и в Арктике – Путин

Режим преференций для бизнеса введут на Дальнем Востоке и в Арктике – Путин - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Режим преференций для бизнеса введут на Дальнем Востоке и в Арктике – Путин

Единый преференциальный режим для бизнеса заработает на Дальнем Востоке и Арктике с 1 января 2027 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T09:36

2026-09-03T09:36

2026-09-03T09:36

владимир путин (политик)

арктика

дальний восток

новости

льгота

вэф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/01/1158987788_0:67:3042:1778_1920x0_80_0_0_710a520f4510a0c5d58ec56b644a6674.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Единый преференциальный режим для бизнеса заработает на Дальнем Востоке и Арктике с 1 января 2027 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Идея преференциального режима заключается в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или территории опережающего развития, а были тонко эффективно настроены именно на виды деятельности по всему региону.Как уже действующие, так и новые федеральные, региональные и отраслевые преференции на Дальнем Востоке и Арктике должны дополнять, а не противоречить друг другу, чтобы бизнес, который обращается за льготами, не сталкивался с рисками двойного налогообложения или разных доначислений, добавил российский лидер.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – ПутинОт развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – ПутинПутин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово Субианто

арктика

дальний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), арктика, дальний восток, новости, льгота, вэф