https://crimea.ria.ru/20260903/regionalnyy-produkt-dalnego-vostoka-vyros-vtroe-za-11-let--putin-1159044928.html

Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – Путин

Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – Путин - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – Путин

В экономику Дальнего Востока за 11 лет было вложено 25 триллионов рублей инвестиций, в результате валовой региональный продукт за прошедшие 11 лет увеличился... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T09:17

2026-09-03T09:17

2026-09-03T09:17

россия

дальний восток

владимир путин (политик)

экономика

новости

вэф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/03/1159044806_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_cf19f66096c67c786767731fb0bb1d18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В экономику Дальнего Востока за 11 лет было вложено 25 триллионов рублей инвестиций, в результате валовой региональный продукт за прошедшие 11 лет увеличился более чем в три раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Как отметил президент, за этими цифрами – большое число промышленных предприятий, инфраструктурных и энергетических проектов, которые уже запущены и работают, включая портовые терминалы и железнодорожные линии."На Дальнем Востоке создаются новые эффективные рабочие места, которые прямо влияют на увеличение доходов граждан, на состояние рынка труда. А доходы граждан здесь чуть повыше. Правда, и жизнь здесь подороже, но доходы повыше", - указал Путин.Дальний Восток находится на подъеме, подчеркнул президент. За прошедшее время безработица в регионе снизилась в четыре раза. В текущем году она составляет 2,2%. Такой показатель - рекордно низкий для региона, подчеркнул российский лидер.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – ПутинПутин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово СубиантоОтношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин

россия

дальний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальний восток, владимир путин (политик), экономика, новости, вэф