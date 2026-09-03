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Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – Путин - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – Путин
Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – Путин - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – Путин
В экономику Дальнего Востока за 11 лет было вложено 25 триллионов рублей инвестиций, в результате валовой региональный продукт за прошедшие 11 лет увеличился... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T09:17
2026-09-03T09:17
россия
дальний восток
владимир путин (политик)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В экономику Дальнего Востока за 11 лет было вложено 25 триллионов рублей инвестиций, в результате валовой региональный продукт за прошедшие 11 лет увеличился более чем в три раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Как отметил президент, за этими цифрами – большое число промышленных предприятий, инфраструктурных и энергетических проектов, которые уже запущены и работают, включая портовые терминалы и железнодорожные линии."На Дальнем Востоке создаются новые эффективные рабочие места, которые прямо влияют на увеличение доходов граждан, на состояние рынка труда. А доходы граждан здесь чуть повыше. Правда, и жизнь здесь подороже, но доходы повыше", - указал Путин.Дальний Восток находится на подъеме, подчеркнул президент. За прошедшее время безработица в регионе снизилась в четыре раза. В текущем году она составляет 2,2%. Такой показатель - рекордно низкий для региона, подчеркнул российский лидер.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – ПутинПутин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово СубиантоОтношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин
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россия, дальний восток, владимир путин (политик), экономика, новости, вэф
Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – Путин

В экономику Дальнего Востока привлечено 25 триллионов рублей за 11 лет – Путин

09:17 03.09.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В экономику Дальнего Востока за 11 лет было вложено 25 триллионов рублей инвестиций, в результате валовой региональный продукт за прошедшие 11 лет увеличился более чем в три раза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"За 11 лет Дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительство здесь стабильно превышают среднероссийские темпы. В результате валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в три раза. Это очень хороший темп", - сказал глава государства.
Как отметил президент, за этими цифрами – большое число промышленных предприятий, инфраструктурных и энергетических проектов, которые уже запущены и работают, включая портовые терминалы и железнодорожные линии.
"На Дальнем Востоке создаются новые эффективные рабочие места, которые прямо влияют на увеличение доходов граждан, на состояние рынка труда. А доходы граждан здесь чуть повыше. Правда, и жизнь здесь подороже, но доходы повыше", - указал Путин.
Дальний Восток находится на подъеме, подчеркнул президент. За прошедшее время безработица в регионе снизилась в четыре раза. В текущем году она составляет 2,2%. Такой показатель - рекордно низкий для региона, подчеркнул российский лидер.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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