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Путин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Путин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово Субианто
Путин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Путин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово Субианто
Президент России Владимир Путин в четверг встретился с лидером Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T07:25
2026-09-03T07:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с лидером Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Уточняется, что беседа проходит в формате рабочего завтрака.Российский лидер поблагодарил индонезийского коллегу за визит в РФ и участие в форуме."Хочу вас поблагодарить, что вы сочли возможным приехать во Владивосток и принять участие в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме", - отметил президент.С российской стороны в переговорах приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Патрушев и Юрий Трутнев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, замминистра обороны Василий Осьмаков, руководитель "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и другие.После переговоров Путин и Прабово Субианто выступят на главном мероприятии форума - пленарной сессии.Это уже второй визит Прабово Субианто в Россию в 2026 году и шестой контакт лидеров двух стран. Сегодня Индонезия — один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, индонезия, политика, внешняя политика, вэф, новости, кремль
Путин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово Субианто

Путин на ВЭФ встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто

07:25 03.09.2026
 
© Кремль в МАКСПрезидент РФ Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто на полях ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто на полях ВЭФ
© Кремль в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с лидером Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что беседа проходит в формате рабочего завтрака.

"Индонезия — один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет", — цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер поблагодарил индонезийского коллегу за визит в РФ и участие в форуме.
"Хочу вас поблагодарить, что вы сочли возможным приехать во Владивосток и принять участие в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме", - отметил президент.
С российской стороны в переговорах приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Патрушев и Юрий Трутнев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, замминистра обороны Василий Осьмаков, руководитель "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и другие.
После переговоров Путин и Прабово Субианто выступят на главном мероприятии форума - пленарной сессии.
Это уже второй визит Прабово Субианто в Россию в 2026 году и шестой контакт лидеров двух стран. Сегодня Индонезия — один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
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Владимир Путин (политик)РоссияИндонезияПолитикаВнешняя политикаВЭФНовостиКремль
 
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