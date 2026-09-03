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Путин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово Субианто

Путин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Путин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово Субианто

Президент России Владимир Путин в четверг встретился с лидером Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T07:25

2026-09-03T07:25

2026-09-03T07:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с лидером Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Уточняется, что беседа проходит в формате рабочего завтрака.Российский лидер поблагодарил индонезийского коллегу за визит в РФ и участие в форуме."Хочу вас поблагодарить, что вы сочли возможным приехать во Владивосток и принять участие в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме", - отметил президент.С российской стороны в переговорах приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Патрушев и Юрий Трутнев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, замминистра обороны Василий Осьмаков, руководитель "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и другие.После переговоров Путин и Прабово Субианто выступят на главном мероприятии форума - пленарной сессии.Это уже второй визит Прабово Субианто в Россию в 2026 году и шестой контакт лидеров двух стран. Сегодня Индонезия — один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, индонезия, политика, внешняя политика, вэф, новости, кремль