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Путин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперации
Путин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперации - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Путин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперации
Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации ежемесячно теряют до 12 тысяч человек. Такую цифру вражеских потерь озвучил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T12:52
2026-09-03T12:52
2026-09-03T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации ежемесячно теряют до 12 тысяч человек. Такую цифру вражеских потерь озвучил президент РФ Владимир Путин."У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей. Количество – это каждый месяц минус там 8-12 тысяч человек", – сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.Он также напомнил, что мобилизация на Украине проходит насильственно. В России же контракт на военную службу подписывают добровольно.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 1,5 миллиона человек за время спецоперацииВСУ потеряли еще 10 тысяч боевиков - что происходит в зоне СВОК чему приведет мобилизация женщин на Украине – мнение
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РИА Новости Крым
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новости сво, владимир путин (политик), украина, потери всу
Путин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперации
ВСУ ежемесячно теряют до 12 тысяч человек – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации ежемесячно теряют до 12 тысяч человек. Такую цифру вражеских потерь озвучил президент РФ Владимир Путин.
"У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей. Количество – это каждый месяц минус там 8-12 тысяч человек", – сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Он также напомнил, что мобилизация на Украине проходит насильственно. В России же контракт на военную службу подписывают добровольно.
"У нас люди идут, как известно, и добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине. Там, как известно, как мы смотрим каждый день по телевизору, в интернете, там людей, как собак бездомных, улавливают и силой затаскивают на фронт", – отметил президент РФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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