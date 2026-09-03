https://crimea.ria.ru/20260903/putin-nazval-tsifru-poter-vsu-na-frontakh-spetsoperatsii-1159054437.html

Путин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперации

Путин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперации - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Путин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперации

Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации ежемесячно теряют до 12 тысяч человек. Такую цифру вражеских потерь озвучил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T12:52

2026-09-03T12:52

2026-09-03T12:52

новости сво

владимир путин (политик)

украина

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации ежемесячно теряют до 12 тысяч человек. Такую цифру вражеских потерь озвучил президент РФ Владимир Путин."У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей. Количество – это каждый месяц минус там 8-12 тысяч человек", – сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.Он также напомнил, что мобилизация на Украине проходит насильственно. В России же контракт на военную службу подписывают добровольно.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 1,5 миллиона человек за время спецоперацииВСУ потеряли еще 10 тысяч боевиков - что происходит в зоне СВОК чему приведет мобилизация женщин на Украине – мнение

украина

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2026

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новости сво, владимир путин (политик), украина, потери всу