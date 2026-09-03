https://crimea.ria.ru/20260903/putin-nazval-otmalchivayuschikhsya-soyuznikov-ukrainy-souchastnikami-terrorizma-1159049176.html

Путин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризма

Путин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризма - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Путин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризма

Западные союзники Украины, которые отмалчиваются по поводу атак киевского режима на торговые суда и угроз ударов по гражданским самолетам, становятся... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T11:50

2026-09-03T11:50

2026-09-03T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Западные союзники Украины, которые отмалчиваются по поводу атак киевского режима на торговые суда и угроз ударов по гражданским самолетам, становятся соучастниками международного терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Как отметил российский лидер, захваты торговых судов и удары по ним, а тем более недавние угрозы властей Украины атаковать гражданские воздушные суда, являются проявлением государственного терроризма.По словам президента РФ, такие террористические действия и заявления Киева осложняют возможности проведения двусторонних мирных переговоров по урегулированию конфликта.Угрозы Зеленского и ответ ПутинаЗеленский ранее пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с призывом полностью прекратить полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве России.Президент России Владимир Путин назвал слова Зеленского заявкой на государственный терроризм и пообещал, что Москва найдет чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по "закрытию неба" в РФ.Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Гражданские самолеты могут становиться мишенями": ИКАО заявила о рискахРосавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространствеУгроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, новости, коллективный запад, владимир путин (политик), вэф