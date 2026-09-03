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Путин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризма - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Путин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризма
Путин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризма - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Путин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризма
Западные союзники Украины, которые отмалчиваются по поводу атак киевского режима на торговые суда и угроз ударов по гражданским самолетам, становятся... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Западные союзники Украины, которые отмалчиваются по поводу атак киевского режима на торговые суда и угроз ударов по гражданским самолетам, становятся соучастниками международного терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Как отметил российский лидер, захваты торговых судов и удары по ним, а тем более недавние угрозы властей Украины атаковать гражданские воздушные суда, являются проявлением государственного терроризма.По словам президента РФ, такие террористические действия и заявления Киева осложняют возможности проведения двусторонних мирных переговоров по урегулированию конфликта.Угрозы Зеленского и ответ ПутинаЗеленский ранее пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с призывом полностью прекратить полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве России.Президент России Владимир Путин назвал слова Зеленского заявкой на государственный терроризм и пообещал, что Москва найдет чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по "закрытию неба" в РФ.Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Гражданские самолеты могут становиться мишенями": ИКАО заявила о рискахРосавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространствеУгроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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россия, украина, новости, коллективный запад, владимир путин (политик), вэф
Путин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризма

Западные союзники Украины становятся соучастниками международного терроризма – Путин

11:50 03.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Западные союзники Украины, которые отмалчиваются по поводу атак киевского режима на торговые суда и угроз ударов по гражданским самолетам, становятся соучастниками международного терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Как отметил российский лидер, захваты торговых судов и удары по ним, а тем более недавние угрозы властей Украины атаковать гражданские воздушные суда, являются проявлением государственного терроризма.
"Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, я имею в виду, прежде всего, западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма. По-другому это невозможно трактовать", - сказал Путин.
По словам президента РФ, такие террористические действия и заявления Киева осложняют возможности проведения двусторонних мирных переговоров по урегулированию конфликта.
Угрозы Зеленского и ответ Путина
Зеленский ранее пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".
Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с призывом полностью прекратить полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве России.
Президент России Владимир Путин назвал слова Зеленского заявкой на государственный терроризм и пообещал, что Москва найдет чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы по "закрытию неба" в РФ.
Глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство во взаимодействии с военными и спецслужбами находит решения для обеспечения безопасности гражданской авиации.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
"Гражданские самолеты могут становиться мишенями": ИКАО заявила о рисках
Росавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве
Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООН
 
РоссияУкраинаНовостиКоллективный ЗападВладимир Путин (политик)ВЭФ
 
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