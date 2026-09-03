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Путин на сессии ВЭФ и закрытие продажи билетов на крымские поезда: главное за день - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Путин на сессии ВЭФ и закрытие продажи билетов на крымские поезда: главное за день
Путин на сессии ВЭФ и закрытие продажи билетов на крымские поезда: главное за день - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Путин на сессии ВЭФ и закрытие продажи билетов на крымские поезда: главное за день
Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума. Закрытие продажи билетов на поезда "Таврия". Попытка... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T23:20
2026-09-03T23:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума. Закрытие продажи билетов на поезда "Таврия". Попытка теракта в госпитале Министерства обороны в Симферополе и покушение на военнослужащего в Саратовской области. Массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье. Назначение главы севастопольского филиала фонда "Защитники Отечества".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымГлавные заявления Путина на сессии ВЭФПрезидент России Владимир Путин в четверг выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства оценил состояние российской экономики и перспективы урегулирования украинского конфликта, а также подвел черту под слухами о новой волне мобилизации в России и заморозке банковских вкладов граждан. Главные заявления президента.Закрытие продажи билетов на ряд поездов "Таврия"На большую часть дат октября временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда, следующие из Крыма и в Крым. Это связано с тем, что идет корректировка расписания на осенний период, связанная с необходимостью перевода движения поездов по Крымской железной дороге на дневной график для обеспечения безопасности перевозок.Временно продажа билетов на поезда в Крым и обратно на даты с конца сентября открывается за 45 суток вместо привычных 90.Теракты против российских военныхВ Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе. По данным ведомства, фигурант был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины.По заданию куратора россиянин предоставлял противнику разведывательную информацию о социально-политической обстановке на полуострове, дислокации российских военных объектов, а также о результатах ракетных ударов ВСУ.В Энгельсе Саратовской области совершено покушение на военнослужащего, он госпитализирован с огнестрельными ранениями. Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий.Массированная атака ВСУ на Москву и ПодмосковьеСилы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Москву. С ночи над регионом в общей сложности сбили 116 вражеских беспилотников.В ходе атаки ВСУ на Московскую область один из беспилотников в Кубинке попал в многоквартирный дом, что привело к пожарам на трех этажах. Ранены два человека, находившиеся поблизости.Минувшей ночью над Московской областью было уничтожено 56 беспилотников, один из дронов попал в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе, вызвав пожар на седьмом, восьмом и девятом этажах, часть жителей эвакуировали.Герой РФ стал главой филиала фонда "Защитники Отечества"Руководителем севастопольского филиала Фонда "Защитники Отечества" стал Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Дмитрий Куценко.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность, что под руководством Дмитрия Куценко фонд станет еще более эффективным инструментом поддержки ветеранов и их семей в городе-герое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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96
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РИА Новости Крым
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Путин на сессии ВЭФ и закрытие продажи билетов на крымские поезда: главное за день

Закрытие продажи билетов на крымские поезда и заявления Путина на ВЭФ – главное за день

23:20 03.09.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума. Закрытие продажи билетов на поезда "Таврия". Попытка теракта в госпитале Министерства обороны в Симферополе и покушение на военнослужащего в Саратовской области. Массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье. Назначение главы севастопольского филиала фонда "Защитники Отечества".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Главные заявления Путина на сессии ВЭФ

Президент России Владимир Путин в четверг выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства оценил состояние российской экономики и перспективы урегулирования украинского конфликта, а также подвел черту под слухами о новой волне мобилизации в России и заморозке банковских вкладов граждан. Главные заявления президента.
Тактическая подготовка Псковского соединения ВДВ группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
Вчера, 06:41
Когда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение

Закрытие продажи билетов на ряд поездов "Таврия"

На большую часть дат октября временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда, следующие из Крыма и в Крым. Это связано с тем, что идет корректировка расписания на осенний период, связанная с необходимостью перевода движения поездов по Крымской железной дороге на дневной график для обеспечения безопасности перевозок.
Временно продажа билетов на поезда в Крым и обратно на даты с конца сентября открывается за 45 суток вместо привычных 90.
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
Вчера, 16:22
Бронепленки и убежища: как обеспечена безопасность детей в школах Крыма

Теракты против российских военных

В Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе. По данным ведомства, фигурант был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины.
По заданию куратора россиянин предоставлял противнику разведывательную информацию о социально-политической обстановке на полуострове, дислокации российских военных объектов, а также о результатах ракетных ударов ВСУ.
В Энгельсе Саратовской области совершено покушение на военнослужащего, он госпитализирован с огнестрельными ранениями. Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий.
Владимир Зеленский
Вчера, 23:09
Консерва по-киевски: что ждет Зеленского

Массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Москву. С ночи над регионом в общей сложности сбили 116 вражеских беспилотников.
В ходе атаки ВСУ на Московскую область один из беспилотников в Кубинке попал в многоквартирный дом, что привело к пожарам на трех этажах. Ранены два человека, находившиеся поблизости.
Минувшей ночью над Московской областью было уничтожено 56 беспилотников, один из дронов попал в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе, вызвав пожар на седьмом, восьмом и девятом этажах, часть жителей эвакуировали.
Сотрудник СБУ
Вчера, 15:10
Жаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в Киеве

Герой РФ стал главой филиала фонда "Защитники Отечества"

Руководителем севастопольского филиала Фонда "Защитники Отечества" стал Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Дмитрий Куценко.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность, что под руководством Дмитрия Куценко фонд станет еще более эффективным инструментом поддержки ветеранов и их семей в городе-герое.
Сотрудник МЧС Мустафа Асанов посмертно награжден орденом Мужества и государственной наградой Республики Крым – медалью За мужество и доблесть
Вчера, 16:36
Спас людей ценой собственной жизни – в Крыму награжден сотрудник МЧС
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 4 сентября
23:20Путин на сессии ВЭФ и закрытие продажи билетов на крымские поезда: главное за день
23:09Консерва по-киевски: что ждет Зеленского
22:5552 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства России
22:42Исторический бульвар Севастополя преобразится
22:32Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
22:21Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены
22:11Крымский мост: оперативная обстановка 3 сентября вечером
21:55Бойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира
21:54В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:45В Севастополе ремонтируют исторические дома в центре
21:34Бензин в Севастополе: где заправить бак в пятницу
21:22В Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека и еще трое ранены
21:16В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
21:07В Черном море в пятницу прогнозируют смерчи
20:50Из охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма
20:38Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА
20:31Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев
20:25В Крыму за лето отдохнули и оздоровились свыше 150 тысяч детей
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