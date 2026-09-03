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Путин на сессии ВЭФ и закрытие продажи билетов на крымские поезда: главное за день

Путин на сессии ВЭФ и закрытие продажи билетов на крымские поезда: главное за день - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Путин на сессии ВЭФ и закрытие продажи билетов на крымские поезда: главное за день

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума. Закрытие продажи билетов на поезда "Таврия". Попытка... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T23:20

2026-09-03T23:20

2026-09-03T23:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума. Закрытие продажи билетов на поезда "Таврия". Попытка теракта в госпитале Министерства обороны в Симферополе и покушение на военнослужащего в Саратовской области. Массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье. Назначение главы севастопольского филиала фонда "Защитники Отечества".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымГлавные заявления Путина на сессии ВЭФПрезидент России Владимир Путин в четверг выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства оценил состояние российской экономики и перспективы урегулирования украинского конфликта, а также подвел черту под слухами о новой волне мобилизации в России и заморозке банковских вкладов граждан. Главные заявления президента.Закрытие продажи билетов на ряд поездов "Таврия"На большую часть дат октября временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда, следующие из Крыма и в Крым. Это связано с тем, что идет корректировка расписания на осенний период, связанная с необходимостью перевода движения поездов по Крымской железной дороге на дневной график для обеспечения безопасности перевозок.Временно продажа билетов на поезда в Крым и обратно на даты с конца сентября открывается за 45 суток вместо привычных 90.Теракты против российских военныхВ Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе. По данным ведомства, фигурант был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины.По заданию куратора россиянин предоставлял противнику разведывательную информацию о социально-политической обстановке на полуострове, дислокации российских военных объектов, а также о результатах ракетных ударов ВСУ.В Энгельсе Саратовской области совершено покушение на военнослужащего, он госпитализирован с огнестрельными ранениями. Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий.Массированная атака ВСУ на Москву и ПодмосковьеСилы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Москву. С ночи над регионом в общей сложности сбили 116 вражеских беспилотников.В ходе атаки ВСУ на Московскую область один из беспилотников в Кубинке попал в многоквартирный дом, что привело к пожарам на трех этажах. Ранены два человека, находившиеся поблизости.Минувшей ночью над Московской областью было уничтожено 56 беспилотников, один из дронов попал в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе, вызвав пожар на седьмом, восьмом и девятом этажах, часть жителей эвакуировали.Герой РФ стал главой филиала фонда "Защитники Отечества"Руководителем севастопольского филиала Фонда "Защитники Отечества" стал Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Дмитрий Куценко.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность, что под руководством Дмитрия Куценко фонд станет еще более эффективным инструментом поддержки ветеранов и их семей в городе-герое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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