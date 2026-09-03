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Пункт дроноводов ВСУ уничтожен точным ударом "Града" близ Запорожья - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Пункт дроноводов ВСУ уничтожен точным ударом "Града" близ Запорожья
Пункт дроноводов ВСУ уничтожен точным ударом "Града" близ Запорожья - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Пункт дроноводов ВСУ уничтожен точным ударом "Града" близ Запорожья
Расчет реактивной системы залпового огня "Град" гвардейского артиллерийского полка новороссийских десантников уничтожил пункт временной дислокации подразделения РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T19:10
2026-09-03T19:10
новости сво
запорожье
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вооруженные силы россии
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" гвардейского артиллерийского полка новороссийских десантников уничтожил пункт временной дислокации подразделения беспилотных систем ВСУ близ контролируемого киевским режимом города Запорожье. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, воздушная разведка "крылатой пехоты" обнаружила пункт временной дислокации одного из подразделений беспилотных систем противника. Полученные координаты целей были оперативно переданы артиллерийским расчетам.Весь цикл от получения разведданных до открытия огня занял минимальное время. В результате точного удара пункт дислокации операторов дронов ВСУ, а также места хранения и подготовки беспилотников к запуску были уничтожены вместе с личным составом и оборудованием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУРоссийские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской областиРоссийская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской области
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новости сво, запорожье, рзсо "град", вооруженные силы россии, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), потери всу
Пункт дроноводов ВСУ уничтожен точным ударом "Града" близ Запорожья

"Град" новороссийских десантников сровнял с землей пункт дроноводов ВСУ под Запорожьем

19:10 03.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" гвардейского артиллерийского полка новороссийских десантников уничтожил пункт временной дислокации подразделения беспилотных систем ВСУ близ контролируемого киевским режимом города Запорожье. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, воздушная разведка "крылатой пехоты" обнаружила пункт временной дислокации одного из подразделений беспилотных систем противника. Полученные координаты целей были оперативно переданы артиллерийским расчетам.
"После получения боевой задачи расчет БМ-21 "Град" анапских артиллеристов-десантников совершил марш на огневую позицию, в кратчайшие сроки произвел наведение по целеуказанию и нанес огневой удар по заданному квадрату с полным расходом пакета реактивных снарядов", – говорится в сообщении.
Весь цикл от получения разведданных до открытия огня занял минимальное время. В результате точного удара пункт дислокации операторов дронов ВСУ, а также места хранения и подготовки беспилотников к запуску были уничтожены вместе с личным составом и оборудованием.
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Новости СВОЗапорожьеРЗСО "Град"Вооруженные силы РоссииЗапорожская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУ
 
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