https://crimea.ria.ru/20260903/punkt-dronovodov-vsu-unichtozhen-tochnym-udarom-grada-bliz-zaporozhya-1159064190.html

Пункт дроноводов ВСУ уничтожен точным ударом "Града" близ Запорожья

Пункт дроноводов ВСУ уничтожен точным ударом "Града" близ Запорожья - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Пункт дроноводов ВСУ уничтожен точным ударом "Града" близ Запорожья

Расчет реактивной системы залпового огня "Град" гвардейского артиллерийского полка новороссийских десантников уничтожил пункт временной дислокации подразделения РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T19:10

2026-09-03T19:10

2026-09-03T19:10

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запорожская область

беспилотник (бпла, дрон)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" гвардейского артиллерийского полка новороссийских десантников уничтожил пункт временной дислокации подразделения беспилотных систем ВСУ близ контролируемого киевским режимом города Запорожье. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, воздушная разведка "крылатой пехоты" обнаружила пункт временной дислокации одного из подразделений беспилотных систем противника. Полученные координаты целей были оперативно переданы артиллерийским расчетам.Весь цикл от получения разведданных до открытия огня занял минимальное время. В результате точного удара пункт дислокации операторов дронов ВСУ, а также места хранения и подготовки беспилотников к запуску были уничтожены вместе с личным составом и оборудованием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила два сухогруза с оружием для ВСУРоссийские "Герани" нанесли удары по центру Fire Point в Киевской областиРоссийская армия освободила еще два населенных пункта в Запорожской области

запорожье

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2026

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новости сво, запорожье, рзсо "град", вооруженные силы россии, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), потери всу