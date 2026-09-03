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Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ареста судна "Профессор Молчанов"

Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ареста судна "Профессор Молчанов" - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ареста судна "Профессор Молчанов"

Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен вызвана в МИД РФ из-за ареста российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T18:22

2026-09-03T18:22

2026-09-03T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен вызвана в МИД РФ из-за ареста российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Об этом заявили в российском дипведомстве.Как отметили в МИД РФ, судно, арестованное по запросу Украины, принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Оно выполняло плановый рейс из Мурманска в российский поселок Баренцбург для доставки, в частности, сотрудников треста "Арктикуголь" и ученых. "Профессор Молчанов" также осуществляет поставку в российские поселки Баренцбург и Пирамида грузов, необходимых для их жизнеобеспечения.Послу было указано, что российская сторона категорически не приемлет не только арест судна "Профессор Молчанов", но и в целом активизировавшиеся в последнее время действия Норвегии, направленные на ограничение законного российского присутствия на архипелаге. Москва требует от Осло безусловного соблюдения международного права, в том числе положений и духа Договора о Шпицбергене.Норвежские власти в среду наложили арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна проявлением государственного терроризма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, норвегия