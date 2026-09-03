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Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ареста судна "Профессор Молчанов"
Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ареста судна "Профессор Молчанов" - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ареста судна "Профессор Молчанов"
Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен вызвана в МИД РФ из-за ареста российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T18:22
2026-09-03T18:22
2026-09-03T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен вызвана в МИД РФ из-за ареста российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Об этом заявили в российском дипведомстве.Как отметили в МИД РФ, судно, арестованное по запросу Украины, принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Оно выполняло плановый рейс из Мурманска в российский поселок Баренцбург для доставки, в частности, сотрудников треста "Арктикуголь" и ученых. "Профессор Молчанов" также осуществляет поставку в российские поселки Баренцбург и Пирамида грузов, необходимых для их жизнеобеспечения.Послу было указано, что российская сторона категорически не приемлет не только арест судна "Профессор Молчанов", но и в целом активизировавшиеся в последнее время действия Норвегии, направленные на ограничение законного российского присутствия на архипелаге. Москва требует от Осло безусловного соблюдения международного права, в том числе положений и духа Договора о Шпицбергене.Норвежские власти в среду наложили арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна проявлением государственного терроризма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, норвегия
Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ареста судна "Профессор Молчанов"
Посол Норвегии вызвана в МИД РФ из-за ареста российского судна "Профессор Молчанов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен вызвана в МИД РФ из-за ареста российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов". Об этом заявили в российском дипведомстве.
"3 сентября в МИД России была вызвана посол Норвегии в Москве Олуфсен. Послу заявлен решительный протест в связи с действиями властей Норвегии по аресту 2 сентября российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", находившегося в порту российского поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген", – говорится в сообщении.
Как отметили в МИД РФ, судно, арестованное по запросу Украины, принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Оно выполняло плановый рейс из Мурманска в российский поселок Баренцбург для доставки, в частности, сотрудников треста "Арктикуголь" и ученых. "Профессор Молчанов" также осуществляет поставку в российские поселки Баренцбург и Пирамида грузов, необходимых для их жизнеобеспечения.
"В условиях, введенных Норвегией на Шпицбергене в нарушение норм международного права ограничительных мер против нашей страны, работающие на архипелаге российские организации и граждане фактически находятся в состоянии блокады. Подобная дискриминация россиян является прямым нарушением Норвегией Договора о Шпицбергене 1920 года", – подчеркнули в министерстве.
Послу было указано, что российская сторона категорически не приемлет не только арест судна "Профессор Молчанов", но и в целом активизировавшиеся в последнее время действия Норвегии, направленные на ограничение законного российского присутствия на архипелаге. Москва требует от Осло безусловного соблюдения международного права, в том числе положений и духа Договора о Шпицбергене.
"МИД России и российские компетентные ведомства будут добиваться снятия ареста судна", – подчеркнули в дипведомстве.
Норвежские власти в среду наложили арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна проявлением государственного терроризма.
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