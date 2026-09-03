https://crimea.ria.ru/20260903/pogoda-v-krymu-na-chetverg-1159022998.html

Погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Погода в Крыму на четверг

В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T00:01

2026-09-03T00:01

2026-09-03T00:01

крым

новости крыма

погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/18/1158763796_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_0fd3ab5f0c13c2271cc194b4cf073cd1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +29...31 градус.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +16 до +21 ночью, а днем поднимутся до +27...+30 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260824/leto-gromko-khlopnet-dveryu-kakoy-pogodoy-v-krymu-zavershitsya-avgust-i-chego-zhdat-v-sentyabre-1158693650.html

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия