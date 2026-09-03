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Погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Погода в Крыму на четверг
Погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Погода в Крыму на четверг
В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T00:01
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крым
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крымский гидрометцентр
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севастополь
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +29...31 градус.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +16 до +21 ночью, а днем поднимутся до +27...+30 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260824/leto-gromko-khlopnet-dveryu-kakoy-pogodoy-v-krymu-zavershitsya-avgust-i-chego-zhdat-v-sentyabre-1158693650.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг

00:01 03.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
Судак. Набережная - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится теплая и сухая погода, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с; днем северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, на южном и восточном побережье до +22; днем +26…31, в горах +20…25 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +29...31 градус.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +16 до +21 ночью, а днем поднимутся до +27...+30 градусов.
В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаПогодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
23:41Три беспилотника сбиты над Севастополем
22:38Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:33Путин на ВЭФ и поставка топлива в Крым: главное за день
22:10В России стартует кампания по вакцинации против гриппа
22:08Топливо в Севастополе: где можно заправиться в четверг
22:03Киев потерял поддержку большинства стран – почему все меняется
21:50Зеленский уволил главу департамента СБУ после перестрелки в Киеве
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