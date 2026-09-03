https://crimea.ria.ru/20260903/pod-pritselom-krym-i-12-regionov-sily-pvo-unichtozhili-nad-rossiey-426-bpla-1159079521.html

Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА

Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА

Силы ПВО в течение дня сбили 426 вражеских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, информирует Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T20:38

2026-09-03T20:38

2026-09-03T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен– РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня сбили 426 вражеских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, информирует Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.В четверг Москва подверглась массированной атаке ВСУ. С ночи над регионом в общей сложности сбили сотни вражеских беспилотников. Всего в ночь на четверг силы ПВО сбили над российскими регионами и Черным морем 416 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт дроноводов ВСУ уничтожен точным ударом "Града" близ ЗапорожьяДва судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном мореАрмия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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