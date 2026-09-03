https://crimea.ria.ru/20260903/pod-pritselom-krym-i-12-regionov-sily-pvo-unichtozhili-nad-rossiey-426-bpla-1159079521.html
Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА
Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА
Силы ПВО в течение дня сбили 426 вражеских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, информирует Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T20:38
2026-09-03T20:38
2026-09-03T20:39
крым
новости крыма
атаки всу на крым
атаки всу
пво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157755959_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a984442961ef36809e86693c7c67ac8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен– РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня сбили 426 вражеских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, информирует Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.В четверг Москва подверглась массированной атаке ВСУ. С ночи над регионом в общей сложности сбили сотни вражеских беспилотников. Всего в ночь на четверг силы ПВО сбили над российскими регионами и Черным морем 416 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт дроноводов ВСУ уничтожен точным ударом "Града" близ ЗапорожьяДва судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном мореАрмия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157755959_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_28e192888dbba64f6b2f2387aba315a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, атаки всу на крым, атаки всу, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА
Минобороны: силы ПВО уничтожили над Крымом и еще 12 регионами России 426 БПЛА
20:38 03.09.2026 (обновлено: 20:39 03.09.2026)