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Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА
Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА
Силы ПВО в течение дня сбили 426 вражеских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, информирует Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен– РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня сбили 426 вражеских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, информирует Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.В четверг Москва подверглась массированной атаке ВСУ. С ночи над регионом в общей сложности сбили сотни вражеских беспилотников. Всего в ночь на четверг силы ПВО сбили над российскими регионами и Черным морем 416 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт дроноводов ВСУ уничтожен точным ударом "Града" близ ЗапорожьяДва судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном мореАрмия России освободила сразу четыре населенных пункта на Украине
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Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА

Минобороны: силы ПВО уничтожили над Крымом и еще 12 регионами России 426 БПЛА

20:38 03.09.2026 (обновлено: 20:39 03.09.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМОГ
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© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен– РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня сбили 426 вражеских беспилотников над Крымом и еще 12-ю регионами России, информирует Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.
В четверг Москва подверглась массированной атаке ВСУ. С ночи над регионом в общей сложности сбили сотни вражеских беспилотников.
Всего в ночь на четверг силы ПВО сбили над российскими регионами и Черным морем 416 украинских беспилотников.
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