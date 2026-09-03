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По всему Крыму 3 сентября действуют ограничения электроснабжения
По всему Крыму 3 сентября действуют ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 03.09.2026
По всему Крыму 3 сентября действуют ограничения электроснабжения
В Крыму в четверг, 3 сентября, энергосистема продолжает работать в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T08:27
2026-09-03T08:27
2026-09-03T08:27
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в четверг, 3 сентября, энергосистема продолжает работать в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Об этом сообщили в "Крымэнерго".При этом социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, добавили на предприятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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По всему Крыму 3 сентября действуют ограничения электроснабжения
На всей территории Крыма 3 сентября действуют ограничения электроснабжения