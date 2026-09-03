https://crimea.ria.ru/20260903/po-vsemu-krymu-3-sentyabrya-deystvuyut-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1159044213.html

По всему Крыму 3 сентября действуют ограничения электроснабжения

По всему Крыму 3 сентября действуют ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 03.09.2026

По всему Крыму 3 сентября действуют ограничения электроснабжения

В Крыму в четверг, 3 сентября, энергосистема продолжает работать в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T08:27

2026-09-03T08:27

2026-09-03T08:27

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в четверг, 3 сентября, энергосистема продолжает работать в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. Об этом сообщили в "Крымэнерго".При этом социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.Энергетики прилагают все усилия для стабильной подачи электроэнергии потребителям, аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, добавили на предприятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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