Отмена детского отдыха в Крыму – что будет с путевками в следующем году
Детские лагеря Крыма способны обеспечить оздоровлением всех желающих – минобразования
Детский отдых в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Детские лагеря Крыма в следующем году способны обеспечить оздоровлением всех желающих при условии отмены ограничений. Об этом заявил заведующий отделом организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования Крыма Геннадий Швейдель в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе, отвечая на вопрос о том, будут ли котироваться грамоты и дипломы ребят в следующем году при распределении путевок и будут ли дети, которые не попали в этом году, рассматриваться в первую очередь.
22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Сергей Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. 26 августа запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах был продлен
"У нас не было такого, чтобы мы кому-то отказывали в оздоровлении. Важно, чтобы родители ребят, которые в следующем году хотят оздоровить детей – а это 21 бесплатная категория – вовремя подали заявление. И я уверен, что в следующее лето каждый ребенок из этой 21 категории у нас оздоровится. А раз так, то вопрос первоочередности теряет актуальность. Смогут отдохнуть все", – заявил Швейдель.
Он подчеркнул, что Крым, являясь всероссийской здравницей, третий год подряд занимает первое место по оздоровлению детей в стране. А также попросил родителей не переживать о том, что кто-то из детей в следующем году не сможет оздоровиться в детских лагерях региона из ограничений в году текущем.
"Наша задача – чтобы все были охвачены отдыхом и оздоровлением. Задача родителей – вовремя подать заявления, прием которых начинается с февраля. И я уверен, что проблем не будет. Горячая линия по отдыху и оздоровлению Министерства работает", – напомнил глава профильного управления.
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