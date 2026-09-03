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Отмена детского отдыха в Крыму – что будет с путевками в следующем году

Отмена детского отдыха в Крыму – что будет с путевками в следующем году - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Отмена детского отдыха в Крыму – что будет с путевками в следующем году

Детские лагеря Крыма в следующем году способны обеспечить оздоровлением всех желающих при условии отмены ограничений. Об этом заявил заведующий отделом... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T17:28

2026-09-03T17:28

2026-09-03T17:28

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детские лагеря в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Детские лагеря Крыма в следующем году способны обеспечить оздоровлением всех желающих при условии отмены ограничений. Об этом заявил заведующий отделом организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобразования Крыма Геннадий Швейдель в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе, отвечая на вопрос о том, будут ли котироваться грамоты и дипломы ребят в следующем году при распределении путевок и будут ли дети, которые не попали в этом году, рассматриваться в первую очередь.22 июня детские лагеря Крыма приостановили работу по указу главы республики. Сергей Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям и подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. 26 августа запрет на размещение детей в лагерях отдыха и спортивных базах был продленОн подчеркнул, что Крым, являясь всероссийской здравницей, третий год подряд занимает первое место по оздоровлению детей в стране. А также попросил родителей не переживать о том, что кто-то из детей в следующем году не сможет оздоровиться в детских лагерях региона из ограничений в году текущем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный стандарт: учебный процесс в новом форматеВ "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадкуВ Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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