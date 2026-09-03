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Новые традиции Крыма войдут в списки нематериального достояния - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Новые традиции Крыма войдут в списки нематериального достояния
Новые традиции Крыма войдут в списки нематериального достояния - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Новые традиции Крыма войдут в списки нематериального достояния
В список нематериального этнокультурного достояния Крыма хотят включить традиции исполнительского музыкального искусства в Крымских пещерах, традиции... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T07:49
2026-09-03T07:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В список нематериального этнокультурного достояния Крыма хотят включить традиции исполнительского музыкального искусства в Крымских пещерах, традиции приготовления шампанских вин в Новом Свете и факельное шествие на гору Митридат в Керчи в ночь с 8 на 9 мая. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель директора Центра народного творчества Республики Крым Николай Антюфриев.По его словам, по включению объектов нематериального этнокультурного достояния республика Крым может дать фору другим регионам.На следующем экспертном совете крымчане будут обсуждать включение в реестр традиции исполнительского музыкального искусства в Крымских пещерах "Мелодии пещер".На ближайший концерт крымских исполнителей в пещерах уже откомандирован сотрудник Центра народного творчества, которому поручено документально зафиксировать мероприятие."В следующем году к нам опять собирается российская экспедиция Государственного Дома народного творчества. И мы опять предлагаем им для рассмотрения порядка семи-восьми объектов. В том числе традицию технологии наших шампанских вин, ведь голицынская технология шампанских вин у нас такая одна", - убежден заместитель директора Центра народного творчества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Селедка и Знамя Победы: как сохраняют нематериальное достояние КрымаКрымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-ПетриКрым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощения
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крым, новости крыма, мнения, общество, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
Новые традиции Крыма войдут в списки нематериального достояния

Концерты в пещерах и приготовление шампанского могут стать нематериальным достоянием Крыма

07:49 03.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКонцерт "Звуковой сплав" в Мраморной пещере в Крыму
Концерт Звуковой сплав в Мраморной пещере в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В список нематериального этнокультурного достояния Крыма хотят включить традиции исполнительского музыкального искусства в Крымских пещерах, традиции приготовления шампанских вин в Новом Свете и факельное шествие на гору Митридат в Керчи в ночь с 8 на 9 мая. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель директора Центра народного творчества Республики Крым Николай Антюфриев.
По его словам, по включению объектов нематериального этнокультурного достояния республика Крым может дать фору другим регионам.

"Например, патриотические традиции, нигде пока в Российской Федерации не подавали, хотя исторические были. Так же в прошлом году носителям объектов нематериального этнокультурного достояния были вручены специальные свидетельства министерства культуры Республики Крым", - отметил Антюфриев.

На следующем экспертном совете крымчане будут обсуждать включение в реестр традиции исполнительского музыкального искусства в Крымских пещерах "Мелодии пещер".
На ближайший концерт крымских исполнителей в пещерах уже откомандирован сотрудник Центра народного творчества, которому поручено документально зафиксировать мероприятие.
"В следующем году к нам опять собирается российская экспедиция Государственного Дома народного творчества. И мы опять предлагаем им для рассмотрения порядка семи-восьми объектов. В том числе традицию технологии наших шампанских вин, ведь голицынская технология шампанских вин у нас такая одна", - убежден заместитель директора Центра народного творчества.
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