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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Российские военные уничтожили еще более 1500 боевиков ВСУ за сутки, а также разбили вражеские вооружения и военную технику на всех фронтах СВО. Об этом сказано... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T13:19
2026-09-03T13:19
2026-09-03T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще более 1500 боевиков ВСУ за сутки, а также разбили вражеские вооружения и военную технику на всех фронтах СВО. Об этом сказано в сводке Министерства обороны РФ в четверг.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 310 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 210 военных, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Южной" группировки войск уничтожили более 200 солдат украинской армии, четыре боевые бронированные машины, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение, ликвидировала свыше 380 вражеских солдат, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны врага. Противник потерял более 340 человек, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 55 неонацистов ВСУ, 18 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах.Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 998 беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 226 434 беспилотных летательных аппарата, 670 зенитных ракетных комплексов, 30 808 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 361 орудие полевой артиллерии и минометов, 70 935 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал цифру потерь ВСУ на фронтах спецоперацииАрмия России освободила сразу четыре населенных пункта на УкраинеМобилизация в России 2026 – Путин ответил на острый вопрос
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Новости СВО – российские военные бьют врага на всех фронтах
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили еще более 1500 боевиков ВСУ за сутки, а также разбили вражеские вооружения и военную технику на всех фронтах СВО. Об этом сказано в сводке Министерства обороны РФ в четверг.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили свыше 310 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 210 военных, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Южной" группировки войск уничтожили более 200 солдат украинской армии, четыре боевые бронированные машины, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение, ликвидировала свыше 380 вражеских солдат, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны врага. Противник потерял более 340 человек, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 55 неонацистов ВСУ, 18 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах.
Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 998 беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 226 434 беспилотных летательных аппарата, 670 зенитных ракетных комплексов, 30 808 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 361 орудие полевой артиллерии и минометов, 70 935 единиц специальной военной автомобильной техники.
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