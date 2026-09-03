Рейтинг@Mail.ru
Новости Севастополя: на поддержку животноводства направят 14 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260903/novosti-sevastopolya-na-podderzhku-zhivotnovodstva-napravyat-14-mln-rubley-1159052196.html
Новости Севастополя: на поддержку животноводства направят 14 млн рублей
Новости Севастополя: на поддержку животноводства направят 14 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Новости Севастополя: на поддержку животноводства направят 14 млн рублей
На поддержку животноводства в Севастополе до конца года направят 14 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T12:15
2026-09-03T12:15
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
животноводство
животноводство в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/02/1154834268_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6a94eff08769a9118c6954fe8d0dd44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На поддержку животноводства в Севастополе до конца года направят 14 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба правительства города.За счет указанной меры поддержки фермеры могут компенсировать часть затрат на приобретение и годовое содержание сельскохозяйственных животных, а также затрат, понесенных на одну тонну произведенного, реализованного или отгруженного на собственную переработку мяса птицы.Документы на субсидирование местный департамент сельского хозяйства и потребительского рынка принимает 3 по 13 сентября.Севастопольские молочные хозяйства наращивают производство молока. Только за последние два года поголовье крупного рогатого скота в регионе увеличилось на 10%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублейВ Крыму назвали точки роста для сельского хозяйстваНе только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/02/1154834268_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cf0eae48c986f34be6437af738322c7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, животноводство, животноводство в крыму
Новости Севастополя: на поддержку животноводства направят 14 млн рублей

Новости Севастополя: на поддержку животноводства направят 14 млн рублей

12:15 03.09.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевЖивотноводство в Крыму
Животноводство в Крыму
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На поддержку животноводства в Севастополе до конца года направят 14 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба правительства города.
"На поддержку животноводческого комплекса Севастополя из бюджета города в 2026 году выделено почти 14 млн руб. Объем распределяемых средств в текущем отборе составляет 3,2 млн рублей", – сказано на правительственном сайте города.
За счет указанной меры поддержки фермеры могут компенсировать часть затрат на приобретение и годовое содержание сельскохозяйственных животных, а также затрат, понесенных на одну тонну произведенного, реализованного или отгруженного на собственную переработку мяса птицы.
"Это затраты на корма, кормовые добавки, ветеринарные препараты, расходные материалы для искусственного осеменения, ветеринарные услуги, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, оплату труда, уплату страховых взносов", – перечислили в пресс-службе.
Документы на субсидирование местный департамент сельского хозяйства и потребительского рынка принимает 3 по 13 сентября.
Севастопольские молочные хозяйства наращивают производство молока. Только за последние два года поголовье крупного рогатого скота в регионе увеличилось на 10%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублей
В Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства
Не только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевЖивотноводствоЖивотноводство в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Крымский мост перекрыт
12:33Чтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине
12:20Мобилизация в России 2026 – Путин ответил на острый вопрос
12:15Новости Севастополя: на поддержку животноводства направят 14 млн рублей
11:53Возможна ли заморозка банковских вкладов россиян – ответ Путина
11:50Путин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризма
11:40Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине
11:32Массированная атака ВСУ на Москву продолжается: что известно
11:08Уравнять стоимость жизни в разных регионах: Путин назвал методы
10:52"Выявлял слабые места в госпитале" - что рассказал ФСБ задержанный в Крыму агент
10:43Друг оказался вдруг: в Севастополе участник СВО потерял 6 миллионов рублей
10:30Грузовик смял машину на "Тавриде" в Крыму - двое погибших и ранен малыш
10:21Цель достигается: Путин оценил уровень инфляции в России
10:12Главой филиала фонда "Защитники Отечества" в Севастополе стал Герой РФ Куценко
09:52В госпитале Минобороны в Симферополе предотвращен теракт
09:49Часть Крыма осталась без воды из-за аварий на сетях
09:41Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"
09:36Режим преференций для бизнеса введут на Дальнем Востоке и в Арктике – Путин
09:26Хребет украинскому терроризму будет сломан – Аксенов
09:17Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – Путин
Лента новостейМолния