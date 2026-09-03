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Новости Севастополя: на поддержку животноводства направят 14 млн рублей
Новости Севастополя: на поддержку животноводства направят 14 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Новости Севастополя: на поддержку животноводства направят 14 млн рублей
На поддержку животноводства в Севастополе до конца года направят 14 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T12:15
2026-09-03T12:15
2026-09-03T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На поддержку животноводства в Севастополе до конца года направят 14 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба правительства города.За счет указанной меры поддержки фермеры могут компенсировать часть затрат на приобретение и годовое содержание сельскохозяйственных животных, а также затрат, понесенных на одну тонну произведенного, реализованного или отгруженного на собственную переработку мяса птицы.Документы на субсидирование местный департамент сельского хозяйства и потребительского рынка принимает 3 по 13 сентября.Севастопольские молочные хозяйства наращивают производство молока. Только за последние два года поголовье крупного рогатого скота в регионе увеличилось на 10%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублейВ Крыму назвали точки роста для сельского хозяйстваНе только ценный мех: в Крыму выводят уникальную породу кроликов
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, животноводство, животноводство в крыму
Новости Севастополя: на поддержку животноводства направят 14 млн рублей
Новости Севастополя: на поддержку животноводства направят 14 млн рублей