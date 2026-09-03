https://crimea.ria.ru/20260903/novosti-kryma-i-sevastopolya-obstanovka-na-utro-3-sentyabrya-1159043432.html

Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро 3 сентября

Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро 3 сентября - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро 3 сентября

В ночь на четверг в Крыму объявлялась беспилотная опасность, над Севастополем работали системы противовоздушной обороны. При этом Крымский мост функционировал в РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T07:19

2026-09-03T07:19

2026-09-03T07:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В ночь на четверг в Крыму объявлялась беспилотная опасность, над Севастополем работали системы противовоздушной обороны. При этом Крымский мост функционировал в штатном режиме.Угрозу атаки беспилотников на полуострове объявили в 2:42. Опасность сохранялась до утра и была отменена в 5:34, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму*.Движение транспорта по Крымскому мосту не приостанавливалось, в течение ночи мостовой переход работал штатно. К утру 3 сентября очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.Поздним вечером в Севастополе военные отражали атаку украинских беспилотников. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 21:07 и действовала больше двух с половиной часов. За это время силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали три вражеских дрона. * Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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