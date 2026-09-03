https://crimea.ria.ru/20260903/novosti-kryma-i-sevastopolya-obstanovka-na-utro-3-sentyabrya-1159043432.html
Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро 3 сентября
Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро 3 сентября - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро 3 сентября
В ночь на четверг в Крыму объявлялась беспилотная опасность, над Севастополем работали системы противовоздушной обороны. При этом Крымский мост функционировал в РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T07:19
2026-09-03T07:19
2026-09-03T07:19
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
гу мчс рф по республике крым
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_95ccfc967b57efa632bde6db4360dac1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В ночь на четверг в Крыму объявлялась беспилотная опасность, над Севастополем работали системы противовоздушной обороны. При этом Крымский мост функционировал в штатном режиме.Угрозу атаки беспилотников на полуострове объявили в 2:42. Опасность сохранялась до утра и была отменена в 5:34, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму*.Движение транспорта по Крымскому мосту не приостанавливалось, в течение ночи мостовой переход работал штатно. К утру 3 сентября очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.Поздним вечером в Севастополе военные отражали атаку украинских беспилотников. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 21:07 и действовала больше двух с половиной часов. За это время силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали три вражеских дрона. * Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_35:262:1244:1169_1920x0_80_0_0_75b9e4647fc7b247caa9e439e0ce4086.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, гу мчс рф по республике крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро 3 сентября
Новости Крыма и Севастополя – обстановка на утро 3 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В ночь на четверг в Крыму объявлялась беспилотная опасность, над Севастополем работали системы противовоздушной обороны. При этом Крымский мост функционировал в штатном режиме.
Угрозу атаки беспилотников на полуострове объявили в 2:42. Опасность сохранялась до утра и была отменена в 5:34, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму*.
Движение транспорта по Крымскому мосту не приостанавливалось, в течение ночи мостовой переход работал штатно. К утру 3 сентября очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении канала оперативной информации об обстановке на объекте с данными на 7 утра.
Поздним вечером в Севастополе военные отражали атаку украинских беспилотников. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 21:07 и действовала больше двух с половиной часов. За это время силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали три вражеских дрона.
"Никто из людей не пострадал", - отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.