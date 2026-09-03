https://crimea.ria.ru/20260903/naznachen-vrio-glavy-administratsii-leninskogo-rayona-kryma-1159062870.html

Назначен врио главы администрации Ленинского района Крыма

Назначен врио главы администрации Ленинского района Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Назначен врио главы администрации Ленинского района Крыма

Врио главы администрации Ленинского района Республики Крым стал Александр Саенко, работающий в должности первого зама. Решение принято после досрочного... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T14:37

2026-09-03T14:37

2026-09-03T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Врио главы администрации Ленинского района Республики Крым стал Александр Саенко, работающий в должности первого зама. Решение принято после досрочного прекращения полномочий Игоря Крутькова. Об этом Саенко сообщил на своей странице в ВК.Своей основной задачей на данном этапе Саенко назвал обеспечение стабильной и слаженной деятельности администрации, а также оперативное решение актуальных вопросов жителей района.Александр Саенко родился 18 февраля 1975 года рождения. Окончил Высшее профессиональное образование. С 1996 - 2024 годы - военнослужащий, а с июня 2025-го работает в должности первого зама главы администрации Ленинского района. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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