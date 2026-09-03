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Назначен врио главы администрации Ленинского района Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Назначен врио главы администрации Ленинского района Крыма
Назначен врио главы администрации Ленинского района Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Назначен врио главы администрации Ленинского района Крыма
Врио главы администрации Ленинского района Республики Крым стал Александр Саенко, работающий в должности первого зама. Решение принято после досрочного... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T14:37
2026-09-03T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Врио главы администрации Ленинского района Республики Крым стал Александр Саенко, работающий в должности первого зама. Решение принято после досрочного прекращения полномочий Игоря Крутькова. Об этом Саенко сообщил на своей странице в ВК.Своей основной задачей на данном этапе Саенко назвал обеспечение стабильной и слаженной деятельности администрации, а также оперативное решение актуальных вопросов жителей района.Александр Саенко родился 18 февраля 1975 года рождения. Окончил Высшее профессиональное образование. С 1996 - 2024 годы - военнослужащий, а с июня 2025-го работает в должности первого зама главы администрации Ленинского района. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Назначен врио главы администрации Ленинского района Крыма

Врио главы администрации Ленинского района Крыма стал Александр Саенко

14:37 03.09.2026 (обновлено: 14:48 03.09.2026)
 
© Александр СаенкоПервый заместитель главы администрации Ленинского района Крыма Александр Саенко
Первый заместитель главы администрации Ленинского района Крыма Александр Саенко
© Александр Саенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Врио главы администрации Ленинского района Республики Крым стал Александр Саенко, работающий в должности первого зама. Решение принято после досрочного прекращения полномочий Игоря Крутькова. Об этом Саенко сообщил на своей странице в ВК.
"В связи с досрочным прекращением по собственному желанию полномочий И. В. Крутькова и на основании решения сессии Ленинского районного совета от 31 августа 2026 года, приступил к временному исполнению полномочий главы администрации Ленинского района Республики Крым", - написал он.
Своей основной задачей на данном этапе Саенко назвал обеспечение стабильной и слаженной деятельности администрации, а также оперативное решение актуальных вопросов жителей района.
"В ближайшее время проведу рабочие встречи с главами поселений и руководителями коммунальных служб. Особое внимание будет уделено вопросам жизнеобеспечения населенных пунктов и обращениям граждан", - добавил он.
Александр Саенко родился 18 февраля 1975 года рождения. Окончил Высшее профессиональное образование. С 1996 - 2024 годы - военнослужащий, а с июня 2025-го работает в должности первого зама главы администрации Ленинского района.
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