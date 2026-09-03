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Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
416 украинских беспилотников сбили силы ПВО в течение ночи над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T09:00
2026-09-03T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 416 украинских беспилотников сбили силы ПВО в течение ночи над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 20:00 2 сентября до 8 утра 3 сентября.Дроны уничтожены над Крымом и Черным морем, а также над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей и Московского региона.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице с полуночи отражены четыре серии атак ВСУ и уничтожено 47 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости, новости крыма
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и еще 15 регионами России за ночь сбили 416 беспилотников ВСУ
09:00 03.09.2026 (обновлено: 09:03 03.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 416 украинских беспилотников сбили силы ПВО в течение ночи над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары отражались в период с 20:00 2 сентября до 8 утра 3 сентября.
"Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 416 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны уничтожены над Крымом и Черным морем, а также над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей и Московского региона.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице с полуночи отражены
четыре серии атак ВСУ и уничтожено 47 БПЛА.
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