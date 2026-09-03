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Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
416 украинских беспилотников сбили силы ПВО в течение ночи над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T09:00
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министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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черное море
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 416 украинских беспилотников сбили силы ПВО в течение ночи над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 20:00 2 сентября до 8 утра 3 сентября.Дроны уничтожены над Крымом и Черным морем, а также над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей и Московского региона.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице с полуночи отражены четыре серии атак ВСУ и уничтожено 47 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости, новости крыма
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Над Крымом и еще 15 регионами России за ночь сбили 416 беспилотников ВСУ

09:00 03.09.2026 (обновлено: 09:03 03.09.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 416 украинских беспилотников сбили силы ПВО в течение ночи над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары отражались в период с 20:00 2 сентября до 8 утра 3 сентября.
"Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 416 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны уничтожены над Крымом и Черным морем, а также над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей и Московского региона.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице с полуночи отражены четыре серии атак ВСУ и уничтожено 47 БПЛА.
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Заголовок открываемого материала
09:00Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
08:5347 беспилотников ВСУ сбили на подлете к Москве
08:27По всему Крыму 3 сентября действуют ограничения электроснабжения
08:11"Гражданские самолеты могут становиться мишенями": ИКАО заявила о рисках
07:49Новые традиции Крыма войдут в списки нематериального достояния
07:25Путин провел рабочий завтрак с президентом Индонезии Прабово Субианто
07:19Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро 3 сентября
07:07Финальный аккорд: 81 год назад разгромом Японии завершилась мировая война
06:41Когда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение
06:25Возрождение нацизма: Лавров объяснил отказ от прекращения боевых действий
06:02Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны
00:01Погода в Крыму на четверг
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23:41Три беспилотника сбиты над Севастополем
22:38Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
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