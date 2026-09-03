https://crimea.ria.ru/20260903/nad-krymom-i-chernym-morem-otrabotala-pvo-1159044530.html

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

416 украинских беспилотников сбили силы ПВО в течение ночи над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T09:00

2026-09-03T09:00

2026-09-03T09:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 416 украинских беспилотников сбили силы ПВО в течение ночи над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 20:00 2 сентября до 8 утра 3 сентября.Дроны уничтожены над Крымом и Черным морем, а также над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей и Московского региона.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице с полуночи отражены четыре серии атак ВСУ и уничтожено 47 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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