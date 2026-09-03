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На ряд поездов "Таврия" в Крым продажа билетов временно закрыта - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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На ряд поездов "Таврия" в Крым продажа билетов временно закрыта
На ряд поездов "Таврия" в Крым продажа билетов временно закрыта - РИА Новости Крым, 03.09.2026
На ряд поездов "Таврия" в Крым продажа билетов временно закрыта
На большую часть дат октября в настоящее время временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда, следующие из Крыма и в Крым. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T18:05
2026-09-03T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На большую часть дат октября в настоящее время временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда, следующие из Крыма и в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Так, на данный момент временно закрыта продажа билетов на поезда: № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь / Керчь; № 17/18 Симферополь / Керчь – Москва; № 91/92 Севастополь / Керчь – Москва;В компании также напомнили, что временно продажа билетов на поезда в Крым и обратно на даты с конца сентября открывается за 45 суток вместо привычных 90.Ранее в редакцию РИА Новости Крым поступили обращения от читателей, которые не смогли купить билеты на октябрь в Крым или из Крыма. При проверке на официальном сайте для пассажиров была недоступна покупка билетов, ресурс выдавал формулировку "Не удалось найти подходящий рейс".25 июня стало известно, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России по решению оперативного штаба Республики Крым сокращается до семи в день. Среди них поезда №№ 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, 27/28 Москва – Симферополь, 91/92 Москва – Севастополь, № 315/316 Адлер – Симферополь, 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой 409/410 Псков - Чудово, курсирующей по датам), 453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день), 17/18 (одноэтажный 3 раза в четыре дня) и 167/168 (двухэтажный 1 раз в четыре дня) Москва – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, срочные новости крыма, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, новости крыма, крымская железная дорога (кжд), транспорт
На ряд поездов "Таврия" в Крым продажа билетов временно закрыта

На ряд поездов "Таврия" в Крым продажа билетов временно закрыта

18:05 03.09.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. На большую часть дат октября в настоящее время временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда, следующие из Крыма и в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Это связано с тем, что в настоящий момент идет корректировка расписания на осенний период, связанная с необходимостью перевода движения поездов по Крымской железной дороге на дневной график для обеспечения безопасности перевозок", - говорится в ответе на официальный запрос агентства.
Так, на данный момент временно закрыта продажа билетов на поезда: № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь / Керчь; № 17/18 Симферополь / Керчь – Москва; № 91/92 Севастополь / Керчь – Москва;
В компании также напомнили, что временно продажа билетов на поезда в Крым и обратно на даты с конца сентября открывается за 45 суток вместо привычных 90.

"Такое решение принято, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для путешественников. Для большинства пассажиров такой срок остается вполне комфортным, чтобы спланировать путешествия вне сезона. При этом к моменту открытия продаж расписание будет максимально актуальным", - отметили в пресс-службе перевозчика.

Ранее в редакцию РИА Новости Крым поступили обращения от читателей, которые не смогли купить билеты на октябрь в Крым или из Крыма. При проверке на официальном сайте для пассажиров была недоступна покупка билетов, ресурс выдавал формулировку "Не удалось найти подходящий рейс".
25 июня стало известно, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России по решению оперативного штаба Республики Крым сокращается до семи в день. Среди них поезда №№ 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, 27/28 Москва – Симферополь, 91/92 Москва – Севастополь, № 315/316 Адлер – Симферополь, 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой 409/410 Псков - Чудово, курсирующей по датам), 453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день), 17/18 (одноэтажный 3 раза в четыре дня) и 167/168 (двухэтажный 1 раз в четыре дня) Москва – Симферополь.
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