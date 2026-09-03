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Мобилизация в России 2026 – Путин ответил на острый вопрос
Мобилизация в России 2026 – Путин ответил на острый вопрос - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Мобилизация в России 2026 – Путин ответил на острый вопрос
Нет такого сценария хода специальной военной операции, который потребовал бы мобилизации в Вооруженные силы РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T12:20
2026-09-03T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Нет такого сценария хода специальной военной операции, который потребовал бы мобилизации в Вооруженные силы РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что слухи о грядущей мобилизации являются информационной атакой со стороны противника в преддверие выборов в Госдуму с попыткой повлиять на их результат.Путин добавил, что россияне добровольно подписывают контракты с Минобороны, в отличие от того, что происходит на Украине, где людей, как бездомных собак, вылавливают и силой затаскивают на фронт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:200 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала годаДело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войскаМинобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
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7 495 645-6601
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Материал дополняется
Мобилизация в России 2026 – Путин ответил на острый вопрос
Мобилизация в России 2026 – Путин ответил на острый вопрос
12:20 03.09.2026 (обновлено: 12:31 03.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Нет такого сценария хода специальной военной операции, который потребовал бы мобилизации в Вооруженные силы РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации", – сказал российский лидер.
Он отметил, что слухи о грядущей мобилизации являются информационной атакой со стороны противника в преддверие выборов в Госдуму с попыткой повлиять на их результат.
"Это просто задуманная информационная операция", – подчеркнул президент.
Путин добавил, что россияне добровольно подписывают контракты с Минобороны, в отличие от того, что происходит на Украине, где людей, как бездомных собак, вылавливают и силой затаскивают на фронт.
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