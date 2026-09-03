https://crimea.ria.ru/20260903/massirovannaya-ataka-vsu-na-moskvu-prodolzhaetsya-chto-izvestno-1159049772.html

Массированная атака ВСУ на Москву продолжается: что известно

Массированная атака ВСУ на Москву продолжается: что известно - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Массированная атака ВСУ на Москву продолжается: что известно

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку ВСУ на Москву. С ночи над регионом в общей сложности сбили 116 вражеских беспилотников, 69 РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T11:32

2026-09-03T11:32

2026-09-03T12:13

москва

сергей собянин

атаки всу

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

новости

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку ВСУ на Москву. С ночи над регионом в общей сложности сбили 116 вражеских беспилотников, 69 из них – с 9 часов утра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В течение ночи и утра 3 сентября над Москвой и регионом отражается массированная атака украинских дронов, сообщал Собянин ранее. По состоянию на 8:53 были сбиты 47 дроновДо этого с 9 часов утра над столицей России военные отразили четыре вражеских атаки, сбив 69 БПЛА. Таким образом, с начала суток на подлете к Москве уничтожены 116 дронов ВСУ.Всего в ночь на четверг силы ПВО сбили над российскими регионами и Черным морем 416 украинских беспилотников, сообщали ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, атаки всу, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво