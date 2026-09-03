Массированная атака ВСУ на Москву продолжается: что известно
Над Москвой сбили больше 100 украинских беспилотников – Собянин
11:32 03.09.2026 (обновлено: 12:13 03.09.2026)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку ВСУ на Москву. С ночи над регионом в общей сложности сбили 116 вражеских беспилотников, 69 из них – с 9 часов утра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В течение ночи и утра 3 сентября над Москвой и регионом отражается массированная атака украинских дронов, сообщал Собянин ранее. По состоянию на 8:53 были сбиты 47 дронов
"22 беспилотника уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – сообщил Собянин в своем канале в МАКС в 11 часов 21 минуту.
До этого с 9 часов утра над столицей России военные отразили четыре вражеских атаки, сбив 69 БПЛА. Таким образом, с начала суток на подлете к Москве уничтожены 116 дронов ВСУ.
"В период с 8 утра 2 сентября до полудня 3 сентября в сторону Московского региона летели 548 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 143 беспилотника уничтожены на подлете к Москве", - отметил мэр Москвы.
Всего в ночь на четверг силы ПВО сбили над российскими регионами и Черным морем 416 украинских беспилотников, сообщали ранее в Минобороны.