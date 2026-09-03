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Массированная атака ВСУ на Москву продолжается: что известно - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Массированная атака ВСУ на Москву продолжается: что известно
Массированная атака ВСУ на Москву продолжается: что известно - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Массированная атака ВСУ на Москву продолжается: что известно
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку ВСУ на Москву. С ночи над регионом в общей сложности сбили 116 вражеских беспилотников, 69 РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T11:32
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москва
сергей собянин
атаки всу
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку ВСУ на Москву. С ночи над регионом в общей сложности сбили 116 вражеских беспилотников, 69 из них – с 9 часов утра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В течение ночи и утра 3 сентября над Москвой и регионом отражается массированная атака украинских дронов, сообщал Собянин ранее. По состоянию на 8:53 были сбиты 47 дроновДо этого с 9 часов утра над столицей России военные отразили четыре вражеских атаки, сбив 69 БПЛА. Таким образом, с начала суток на подлете к Москве уничтожены 116 дронов ВСУ.Всего в ночь на четверг силы ПВО сбили над российскими регионами и Черным морем 416 украинских беспилотников, сообщали ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, сергей собянин, атаки всу, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво
Массированная атака ВСУ на Москву продолжается: что известно

Над Москвой сбили больше 100 украинских беспилотников – Собянин

11:32 03.09.2026 (обновлено: 12:13 03.09.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку ВСУ на Москву. С ночи над регионом в общей сложности сбили 116 вражеских беспилотников, 69 из них – с 9 часов утра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В течение ночи и утра 3 сентября над Москвой и регионом отражается массированная атака украинских дронов, сообщал Собянин ранее. По состоянию на 8:53 были сбиты 47 дронов
"22 беспилотника уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – сообщил Собянин в своем канале в МАКС в 11 часов 21 минуту.
До этого с 9 часов утра над столицей России военные отразили четыре вражеских атаки, сбив 69 БПЛА. Таким образом, с начала суток на подлете к Москве уничтожены 116 дронов ВСУ.

"В период с 8 утра 2 сентября до полудня 3 сентября в сторону Московского региона летели 548 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 143 беспилотника уничтожены на подлете к Москве", - отметил мэр Москвы.

Всего в ночь на четверг силы ПВО сбили над российскими регионами и Черным морем 416 украинских беспилотников, сообщали ранее в Минобороны.
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МоскваСергей СобянинАтаки ВСУБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНовости СВО
 
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