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Луна и планеты над Крымом – главные небесные события сентября - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Луна и планеты над Крымом – главные небесные события сентября
Луна и планеты над Крымом – главные небесные события сентября - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Луна и планеты над Крымом – главные небесные события сентября
7, 8 и 26 сентября крымчане смогут наблюдать красивые небесные явления. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T19:55
2026-09-03T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 7, 8 и 26 сентября крымчане смогут наблюдать красивые небесные явления. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач.Сама по себе Луна с планетами и яркими звездами не является исключительно редким событием, продолжает специалист. Ведь спутник Земли, по его словам, каждый месяц проходит через эти области неба. Однако интерес представляет именно конкретная конфигурация, когда одновременно рядом оказываются Луна, две планеты и две звезды.При этом главным небесным событием месяца станет лунное затмение Венеры, которое произойдет 14 сентября, напомнил астроном."Днем Луна закроет Венеру. Полное пребывание Венеры за Луной в зависимости от места наблюдения будет занимает порядка часа. Для разных точек Крыма момент контактов будет различаться на несколько минут из-за лунного параллакса. Событие будет примерно в 13–14 часов по местному времени", – указал он.Увидеть дневное затмение Венеры можно будет с помощью бинокля или любительского телескопа, однако из-за близости Солнца дневные наблюдения требуют особой осторожности, нужно полностью исключить попадании солнечного света в объектив, отметил астроном.В ночь на 15 августа жители Крыма смогли видеть редкое астрономическое явление - сближение Юпитера и Меркурия, сообщал ранее Вольвач. При помощи телескопа можно было даже различить диски двух планет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые заявили, что Солнце спитАстрономы обнаружили новый класс планет с океаном магмыПентагон рассекретил данные об НЛО с телом человека внутри
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космос, луна, александр вольвач, новости, крым
Луна и планеты над Крымом – главные небесные события сентября

Крымский астроном назвал главные небесные события сентября

19:55 03.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 7, 8 и 26 сентября крымчане смогут наблюдать красивые небесные явления. Как рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач.

"7 сентября перед рассветом на востоке Луна окажется рядом с Марсом, Юпитером и яркими звездами Кастором и Поллуксом. По расчетам для Крыма лучше всего смотреть примерно с 04:00 до 05:30. Вся конфигурация занимает примерно 10°. Невооруженным глазом она будет хорошо восприниматься как единая картина", – рассказал Вольвач.

Сама по себе Луна с планетами и яркими звездами не является исключительно редким событием, продолжает специалист. Ведь спутник Земли, по его словам, каждый месяц проходит через эти области неба. Однако интерес представляет именно конкретная конфигурация, когда одновременно рядом оказываются Луна, две планеты и две звезды.
При этом главным небесным событием месяца станет лунное затмение Венеры, которое произойдет 14 сентября, напомнил астроном.
"Днем Луна закроет Венеру. Полное пребывание Венеры за Луной в зависимости от места наблюдения будет занимает порядка часа. Для разных точек Крыма момент контактов будет различаться на несколько минут из-за лунного параллакса. Событие будет примерно в 13–14 часов по местному времени", – указал он.
И обозначил время максимального сближения, которое в Севастополе можно наблюдать примерно в 13:25, в Симферополе – в 13:30, в Ялта – в 13:28, в Феодосия – в 13:33.
Увидеть дневное затмение Венеры можно будет с помощью бинокля или любительского телескопа, однако из-за близости Солнца дневные наблюдения требуют особой осторожности, нужно полностью исключить попадании солнечного света в объектив, отметил астроном.
"8 сентября Луна пройдет очень близко к Юпитеру. 26 сентября – полнолуние, и одновременно Нептун будет в противостоянии – хорошая дата для телескопических наблюдений Нептуна", - перечислил ученый еще два интересных небесных события сентября.
В ночь на 15 августа жители Крыма смогли видеть редкое астрономическое явление - сближение Юпитера и Меркурия, сообщал ранее Вольвач. При помощи телескопа можно было даже различить диски двух планет.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымкосмосЛунаАлександр ВольвачНовостиКрым
 
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