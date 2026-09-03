https://crimea.ria.ru/20260903/lozhnyy-donos-ob-iznasilovanii--zhitelnitsa-sevastopolya-poluchila-srok-1159054637.html

Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок

Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок

21-летняя жительница Севастополя осуждена по уголовному делу за заведомо ложный донос об изнасиловании и ограблении. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T13:03

2026-09-03T13:03

2026-09-03T13:03

севастополь

уголовный кодекс

прокуратура города севастополя

новости севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 21-летняя жительница Севастополя осуждена по уголовному делу за заведомо ложный донос об изнасиловании и ограблении. Об этом сообщает прокуратура города.По данным следствия, в марте обвиняемая заявила в правоохранительные органы об изнасиловании и краже ее имущества. Для правдоподобности она нанесла себе телесные повреждения.В итоге в отношении заявительницы открыли уголовное дело, девушка созналась в ложном доносе, объяснив свой поступок желанием скрыть реальную причину отсутствия на работе. Суд приговорил девушку к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка оштрафована за ложное обвинение в изнасилованииОбманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление автоЛожный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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