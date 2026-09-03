https://crimea.ria.ru/20260903/lozhnyy-donos-ob-iznasilovanii--zhitelnitsa-sevastopolya-poluchila-srok-1159054637.html
Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок
Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок
21-летняя жительница Севастополя осуждена по уголовному делу за заведомо ложный донос об изнасиловании и ограблении. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T13:03
2026-09-03T13:03
2026-09-03T13:03
севастополь
уголовный кодекс
прокуратура города севастополя
новости севастополя
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 21-летняя жительница Севастополя осуждена по уголовному делу за заведомо ложный донос об изнасиловании и ограблении. Об этом сообщает прокуратура города.По данным следствия, в марте обвиняемая заявила в правоохранительные органы об изнасиловании и краже ее имущества. Для правдоподобности она нанесла себе телесные повреждения.В итоге в отношении заявительницы открыли уголовное дело, девушка созналась в ложном доносе, объяснив свой поступок желанием скрыть реальную причину отсутствия на работе. Суд приговорил девушку к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка оштрафована за ложное обвинение в изнасилованииОбманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление автоЛожный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d47b0535367363fd31d4708044ad1833.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, уголовный кодекс, прокуратура города севастополя, новости севастополя, общество
Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок
В Севастополе девушка осуждена за ложный донос об изнасиловании
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 21-летняя жительница Севастополя осуждена по уголовному делу за заведомо ложный донос об изнасиловании и ограблении. Об этом сообщает прокуратура города.
По данным следствия, в марте обвиняемая заявила в правоохранительные органы об изнасиловании и краже ее имущества. Для правдоподобности она нанесла себе телесные повреждения.
"В ходе проверки по заявлению сотрудники полиции установили, что девушка сообщила недостоверную информацию", – сказано в сообщении.
В итоге в отношении заявительницы открыли уголовное дело, девушка созналась в ложном доносе, объяснив свой поступок желанием скрыть реальную причину отсутствия на работе.
Суд приговорил девушку к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: