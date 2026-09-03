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Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок
Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок
21-летняя жительница Севастополя осуждена по уголовному делу за заведомо ложный донос об изнасиловании и ограблении. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T13:03
2026-09-03T13:03
севастополь
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новости севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 21-летняя жительница Севастополя осуждена по уголовному делу за заведомо ложный донос об изнасиловании и ограблении. Об этом сообщает прокуратура города.По данным следствия, в марте обвиняемая заявила в правоохранительные органы об изнасиловании и краже ее имущества. Для правдоподобности она нанесла себе телесные повреждения.В итоге в отношении заявительницы открыли уголовное дело, девушка созналась в ложном доносе, объяснив свой поступок желанием скрыть реальную причину отсутствия на работе. Суд приговорил девушку к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка оштрафована за ложное обвинение в изнасилованииОбманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление автоЛожный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании
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РИА Новости Крым
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севастополь, уголовный кодекс, прокуратура города севастополя, новости севастополя, общество
Ложный донос об изнасиловании – жительница Севастополя получила срок

В Севастополе девушка осуждена за ложный донос об изнасиловании

13:03 03.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Комаров / Перейти в фотобанкФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Павел Комаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 21-летняя жительница Севастополя осуждена по уголовному делу за заведомо ложный донос об изнасиловании и ограблении. Об этом сообщает прокуратура города.
По данным следствия, в марте обвиняемая заявила в правоохранительные органы об изнасиловании и краже ее имущества. Для правдоподобности она нанесла себе телесные повреждения.

"В ходе проверки по заявлению сотрудники полиции установили, что девушка сообщила недостоверную информацию", – сказано в сообщении.

В итоге в отношении заявительницы открыли уголовное дело, девушка созналась в ложном доносе, объяснив свой поступок желанием скрыть реальную причину отсутствия на работе.
Суд приговорил девушку к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.
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