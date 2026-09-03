Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после приостановки движения
На Крымском мосту после приостановки движения в пробках стоят 530 машин с обеих сторон
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас проезда к пунктам досмотра ждут 530 машин с обеих сторон. Очереди выросли после временной приостановки движения. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
Мостовой переход был закрыт в четверг в 12:34. Ограничения действовали в течение часа. В этот период в Крыму была объявлена ракетная опасность, в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 320 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи стоят 210 автомобилей. Время ожидания около часа". - сказано в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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