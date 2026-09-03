Крымский мост открыт для проезда
Крымский мост открыт для проезда
13:25 03.09.2026 (обновлено: 13:28 03.09.2026)
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
Мостовой переход был закрыт в четверг в 12:34. Ограничения действовали в течение часа. В этот период в Крыму была объявлена ракетная опасность, в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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