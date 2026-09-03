https://crimea.ria.ru/20260903/krym-initsiiruet-zakon-o-podderzhke-otrasli-gostepriimstva-na-urovne-strany-1159022201.html

Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны

Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны

Минкурортов Крыма и депутаты Госсовета планируют выступить с законодательной инициативой для защиты турбизнеса в сфере внутреннего туризма по аналогии с... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T06:02

2026-09-03T06:02

2026-09-03T06:02

крым

минкурортов крыма

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

сергей ганзий

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510486_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_6ea74d17a1f2eb6b03dd00ee59c5fa67.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Минкурортов Крыма и депутаты Госсовета планируют выступить с законодательной инициативой для защиты турбизнеса в сфере внутреннего туризма по аналогии с законодательством о "О защите прав потребителей". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.Он отметил, что вопрос уже обсуждается в Госдуме, его планируют вынести на рассмотрение для урегулирования на федеральном уровне. Ганзий также напомнил, что ранее правительство России приняло решение оказать поддержку туротрасли Крыма и Севастополя на сумму 4,3 млрд рублей, из которых 3,7 млрд получила республика.Одной из целей такой меры поддержки было помочь бизнесу сохранить персонал, однако не менее остро все еще стоит вопрос возвратов денежных средств туристам, которые ранее забронировали отдых и оздоровление в крымских средствах размещения, сказал Ганзий.По его словам, специфика этой проблемы кроется "в финансовой дисциплине ведения бизнеса"."Исторически так сложилось, что средства, которые получают наши объекты размещения за раннее бронирование, направляются на их подготовку к высокому сезону: благоустройство, модернизацию, зарплаты. Такая специфика есть не только в Крыму. Когда мы обсуждаем эту проблематику, в том числе с отдельными руководителями, они соглашаются, что, возможно, это не совсем правильный подход в нынешних условиях. При массовых аннуляциях вернуть средства в установленный законодательством срок в 10 дней не получится", – пояснил министр.При этом он отметил, что на федеральном уровне уже выработаны механизмы гарантий для субъектов отрасли, работающих в сфере выездного туризма, но еще предстоит огромный пласт работы, чтобы подобные механизмы помощи и "защиты" начали работать для внутреннего туризма."Мы проговаривали и с бизнесом, и с депутатами Государственной Думы, что эта проблема требует урегулирования на федеральном уровне... У нас в рамках федерального закона "О защите прав потребителей" защищен турист и это правильно. Также, если посмотреть на законодательство РФ в сфере выездного туризма, то есть гарантии по работе туроператоров. Но у нас большой пробел в законодательстве с точки зрения поддержки отрасли во внутреннем туризме", – сказал Ганзий.В этой связи министерство курортов и туризма РК совместно с депутатами Госсовета Крыма и Госдумой сегодня ведут работу "по решению этой задачи номер один" по поддержке отрасли для возврата средств туристам в условиях ЧС.Речь ведется не только о дополнительных мерах финансовой поддержки, которые нужны как можно скорее, но и о совершенствовании федерального законодательства для защиты отрасли на перспективу, добавил он."Поэтому здесь огромный пласт работы, который мы для себя наметили как законодательную инициативу совместно с Государственным Советом Республики Крым и с депутатами Государственной Думы РФ для того, чтобы этот вопрос все-таки инициировать и вынести для обсуждения на федеральном уровне", – заключил министр.Ранее Ганзий рассказал, как идет прием заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам турбизнеса в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как турбизнес Крыма заботится о ветеранах санаторно-курортной отраслиПешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в КрымуВ Крыму отели начали заселять россиян по ID

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минкурортов крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей ганзий, общество