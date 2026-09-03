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Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны
Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны
Минкурортов Крыма и депутаты Госсовета планируют выступить с законодательной инициативой для защиты турбизнеса в сфере внутреннего туризма по аналогии с... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T06:02
2026-09-03T06:02
2026-09-03T06:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Минкурортов Крыма и депутаты Госсовета планируют выступить с законодательной инициативой для защиты турбизнеса в сфере внутреннего туризма по аналогии с законодательством о "О защите прав потребителей". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.Он отметил, что вопрос уже обсуждается в Госдуме, его планируют вынести на рассмотрение для урегулирования на федеральном уровне. Ганзий также напомнил, что ранее правительство России приняло решение оказать поддержку туротрасли Крыма и Севастополя на сумму 4,3 млрд рублей, из которых 3,7 млрд получила республика.Одной из целей такой меры поддержки было помочь бизнесу сохранить персонал, однако не менее остро все еще стоит вопрос возвратов денежных средств туристам, которые ранее забронировали отдых и оздоровление в крымских средствах размещения, сказал Ганзий.По его словам, специфика этой проблемы кроется "в финансовой дисциплине ведения бизнеса"."Исторически так сложилось, что средства, которые получают наши объекты размещения за раннее бронирование, направляются на их подготовку к высокому сезону: благоустройство, модернизацию, зарплаты. Такая специфика есть не только в Крыму. Когда мы обсуждаем эту проблематику, в том числе с отдельными руководителями, они соглашаются, что, возможно, это не совсем правильный подход в нынешних условиях. При массовых аннуляциях вернуть средства в установленный законодательством срок в 10 дней не получится", – пояснил министр.При этом он отметил, что на федеральном уровне уже выработаны механизмы гарантий для субъектов отрасли, работающих в сфере выездного туризма, но еще предстоит огромный пласт работы, чтобы подобные механизмы помощи и "защиты" начали работать для внутреннего туризма."Мы проговаривали и с бизнесом, и с депутатами Государственной Думы, что эта проблема требует урегулирования на федеральном уровне... У нас в рамках федерального закона "О защите прав потребителей" защищен турист и это правильно. Также, если посмотреть на законодательство РФ в сфере выездного туризма, то есть гарантии по работе туроператоров. Но у нас большой пробел в законодательстве с точки зрения поддержки отрасли во внутреннем туризме", – сказал Ганзий.В этой связи министерство курортов и туризма РК совместно с депутатами Госсовета Крыма и Госдумой сегодня ведут работу "по решению этой задачи номер один" по поддержке отрасли для возврата средств туристам в условиях ЧС.Речь ведется не только о дополнительных мерах финансовой поддержки, которые нужны как можно скорее, но и о совершенствовании федерального законодательства для защиты отрасли на перспективу, добавил он."Поэтому здесь огромный пласт работы, который мы для себя наметили как законодательную инициативу совместно с Государственным Советом Республики Крым и с депутатами Государственной Думы РФ для того, чтобы этот вопрос все-таки инициировать и вынести для обсуждения на федеральном уровне", – заключил министр.Ранее Ганзий рассказал, как идет прием заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам турбизнеса в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как турбизнес Крыма заботится о ветеранах санаторно-курортной отраслиПешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в КрымуВ Крыму отели начали заселять россиян по ID
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крым, минкурортов крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, сергей ганзий, общество
Крым инициирует закон о поддержке отрасли гостеприимства на уровне страны
Крым готовит закон о поддержке отрасли гостеприимства на федеральном уровне
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Минкурортов Крыма и депутаты Госсовета планируют выступить с законодательной инициативой для защиты турбизнеса в сфере внутреннего туризма по аналогии с законодательством о "О защите прав потребителей". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
Он отметил, что вопрос уже обсуждается в Госдуме, его планируют вынести на рассмотрение для урегулирования на федеральном уровне. Ганзий также напомнил, что ранее правительство России приняло решение оказать поддержку туротрасли Крыма и Севастополя на сумму 4,3 млрд рублей, из которых 3,7 млрд получила республика.
Одной из целей такой меры поддержки было помочь бизнесу сохранить персонал, однако не менее остро все еще стоит вопрос возвратов денежных средств туристам, которые ранее забронировали отдых и оздоровление в крымских средствах размещения, сказал Ганзий.
"Проблема №1– это возврат денег туристам, которые ранее забронировали отдых и оздоровление в наших санаторно-курортных и гостиничных комплексах, но отказались от него по тем или иным причинам. И это наибольший процент средств, которые необходимы сейчас в удельном весе для поддержки отрасли гостеприимства республики", – отметил Ганзий.
По его словам, специфика этой проблемы кроется "в финансовой дисциплине ведения бизнеса".
"Исторически так сложилось, что средства, которые получают наши объекты размещения за раннее бронирование, направляются на их подготовку к высокому сезону: благоустройство, модернизацию, зарплаты. Такая специфика есть не только в Крыму. Когда мы обсуждаем эту проблематику, в том числе с отдельными руководителями, они соглашаются, что, возможно, это не совсем правильный подход в нынешних условиях. При массовых аннуляциях вернуть средства в установленный законодательством срок в 10 дней не получится", – пояснил министр.
При этом он отметил, что на федеральном уровне уже выработаны механизмы гарантий для субъектов отрасли, работающих в сфере выездного туризма, но еще предстоит огромный пласт работы, чтобы подобные механизмы помощи и "защиты" начали работать для внутреннего туризма.
"Мы проговаривали и с бизнесом, и с депутатами Государственной Думы, что эта проблема требует урегулирования на федеральном уровне... У нас в рамках федерального закона "О защите прав потребителей" защищен турист и это правильно. Также, если посмотреть на законодательство РФ в сфере выездного туризма, то есть гарантии по работе туроператоров. Но у нас большой пробел в законодательстве с точки зрения поддержки отрасли во внутреннем туризме", – сказал Ганзий.
В этой связи министерство курортов и туризма РК совместно с депутатами Госсовета Крыма и Госдумой сегодня ведут работу "по решению этой задачи номер один" по поддержке отрасли для возврата средств туристам в условиях ЧС.
"Есть несколько альтернативных вариантов, которые сейчас находятся на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. И я надеюсь, что скоро мы сможем до бизнеса донести информацию, какие еще меры поддержки для решения этой задачи будут приняты", – отметил министр.
Речь ведется не только о дополнительных мерах финансовой поддержки, которые нужны как можно скорее, но и о совершенствовании федерального законодательства для защиты отрасли на перспективу, добавил он.
"Поэтому здесь огромный пласт работы, который мы для себя наметили как законодательную инициативу совместно с Государственным Советом Республики Крым и с депутатами Государственной Думы РФ для того, чтобы этот вопрос все-таки инициировать и вынести для обсуждения на федеральном уровне", – заключил министр.
Ранее Ганзий рассказал, как идет прием заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам турбизнеса в Крыму.
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