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Консерва по-киевски: что ждет Зеленского - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Консерва по-киевски: что ждет Зеленского
Консерва по-киевски: что ждет Зеленского - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Консерва по-киевски: что ждет Зеленского
Когда Владимир Зеленский станет для своих западных хозяев отработанным материалом, его могут подвергнуть не физическому устранению, а "консервации" на... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T23:09
2026-09-03T23:09
мнения
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Когда Владимир Зеленский станет для своих западных хозяев отработанным материалом, его могут подвергнуть не физическому устранению, а "консервации" на какой-нибудь удобный случай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии Крымского федерального университета им. Вернадского Олег Шевченко.Политолог в этой связи напомнил, что становлению нацистского режима Адольфа Гитлера во многом способствовали крупный капитал и спецслужбы США и Великобритании. Третий рейх фактически был проектом западного мира против СССР. Однако когда Германия не смогла справиться с возложенной на нее задачей разбить Советский Союз, США и Британия преспокойно сдали своих подопечных, отметил Шевченко.При этом судьба лидеров вскормленных США и Британией режимов может быть разная, указал эксперт.Как отметил Шевченко, отмежеваться от своих отработанных агентов, бросить их или разменять – это нормальная практика западных спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризмаХребет украинскому терроризму будет сломан – АксеновФормула краха киевского режима уже понятна – эксперт
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мнения, олег шевченко, украина, сша, европа, коллективный запад, владимир зеленский
Консерва по-киевски: что ждет Зеленского

США и Британия могут "законсервировать" Зеленского для подходящего случая – политолог

23:09 03.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Когда Владимир Зеленский станет для своих западных хозяев отработанным материалом, его могут подвергнуть не физическому устранению, а "консервации" на какой-нибудь удобный случай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии Крымского федерального университета им. Вернадского Олег Шевченко.
Политолог в этой связи напомнил, что становлению нацистского режима Адольфа Гитлера во многом способствовали крупный капитал и спецслужбы США и Великобритании. Третий рейх фактически был проектом западного мира против СССР. Однако когда Германия не смогла справиться с возложенной на нее задачей разбить Советский Союз, США и Британия преспокойно сдали своих подопечных, отметил Шевченко.
При этом судьба лидеров вскормленных США и Британией режимов может быть разная, указал эксперт.
"Лидера можно, например, "законсервировать". Сделать такую "консерву" под названием "Зеленский" и положить на какую-то полочку на всякий случай, дать ему заведовать какой-нибудь кафедрой украиноведения в Пенсильванском университете. Протухнет – так протухнет, но если вдруг понадобится, то вытащить его оттуда. Варианты могут быть разные, не обязательно его ждет физическое устранение", – сказал политолог.
Как отметил Шевченко, отмежеваться от своих отработанных агентов, бросить их или разменять – это нормальная практика западных спецслужб.
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МненияОлег ШевченкоУкраинаСШАЕвропаКоллективный ЗападВладимир Зеленский
 
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