https://crimea.ria.ru/20260903/konserva-po-kievski-chto-zhdet-zelenskogo-1159065828.html

Консерва по-киевски: что ждет Зеленского

Консерва по-киевски: что ждет Зеленского - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Консерва по-киевски: что ждет Зеленского

Когда Владимир Зеленский станет для своих западных хозяев отработанным материалом, его могут подвергнуть не физическому устранению, а "консервации" на... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T23:09

2026-09-03T23:09

2026-09-03T23:09

мнения

олег шевченко

украина

сша

европа

коллективный запад

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Когда Владимир Зеленский станет для своих западных хозяев отработанным материалом, его могут подвергнуть не физическому устранению, а "консервации" на какой-нибудь удобный случай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии Крымского федерального университета им. Вернадского Олег Шевченко.Политолог в этой связи напомнил, что становлению нацистского режима Адольфа Гитлера во многом способствовали крупный капитал и спецслужбы США и Великобритании. Третий рейх фактически был проектом западного мира против СССР. Однако когда Германия не смогла справиться с возложенной на нее задачей разбить Советский Союз, США и Британия преспокойно сдали своих подопечных, отметил Шевченко.При этом судьба лидеров вскормленных США и Британией режимов может быть разная, указал эксперт.Как отметил Шевченко, отмежеваться от своих отработанных агентов, бросить их или разменять – это нормальная практика западных спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризмаХребет украинскому терроризму будет сломан – АксеновФормула краха киевского режима уже понятна – эксперт

https://crimea.ria.ru/20260903/zhaba-s-gadyukoy-voyuyut-k-chemu-privedet-konflikt-sbu-i-gur-v-kieve-1159056460.html

украина

сша

европа

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег шевченко, украина, сша, европа, коллективный запад, владимир зеленский