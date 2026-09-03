Консерва по-киевски: что ждет Зеленского
США и Британия могут "законсервировать" Зеленского для подходящего случая – политолог
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Когда Владимир Зеленский станет для своих западных хозяев отработанным материалом, его могут подвергнуть не физическому устранению, а "консервации" на какой-нибудь удобный случай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии Крымского федерального университета им. Вернадского Олег Шевченко.
Политолог в этой связи напомнил, что становлению нацистского режима Адольфа Гитлера во многом способствовали крупный капитал и спецслужбы США и Великобритании. Третий рейх фактически был проектом западного мира против СССР. Однако когда Германия не смогла справиться с возложенной на нее задачей разбить Советский Союз, США и Британия преспокойно сдали своих подопечных, отметил Шевченко.
При этом судьба лидеров вскормленных США и Британией режимов может быть разная, указал эксперт.
"Лидера можно, например, "законсервировать". Сделать такую "консерву" под названием "Зеленский" и положить на какую-то полочку на всякий случай, дать ему заведовать какой-нибудь кафедрой украиноведения в Пенсильванском университете. Протухнет – так протухнет, но если вдруг понадобится, то вытащить его оттуда. Варианты могут быть разные, не обязательно его ждет физическое устранение", – сказал политолог.
Как отметил Шевченко, отмежеваться от своих отработанных агентов, бросить их или разменять – это нормальная практика западных спецслужб.
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