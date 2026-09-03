https://crimea.ria.ru/20260903/kogda-vozmozhen-start-mirnykh-peregovorov-po-ukraine--mnenie-1159032645.html
Когда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение
Когда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Когда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение
Не рассуждения, а реальное начало мирных переговоров по Украине с учетом целей СВО возможно не раньше, чем российские войска возьмут под контроль... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T06:41
2026-09-03T06:41
2026-09-03T06:41
мнения
андрей манойло
украина
донецкая народная республика (днр)
переговоры
россия
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0a/1158369214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15a2e9051ac8fc2b3c8b135ede39136c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Не рассуждения, а реальное начало мирных переговоров по Украине с учетом целей СВО возможно не раньше, чем российские войска возьмут под контроль Славянско-Краматорскую агломерацию и произойдет полное освобождение ДНР. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По словам Манойло, для решения "украинского" вопроса, а в действительности достижения долгосрочного мира с Западом с учетом требований России в части гарантий ее безопасности роль визитов в Москву таких людей, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и даже директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Джон Рэтклифф – минимальна."Я думаю, что минимальна роль всех этих людей в переговорном процессе. Что касается парочки Кушнер и Уиткофф, так это вообще анекдот ходячий, шапито, которое перемещается во времени и в пространстве периодически... Ребята занимаются обычным туризмом, и рассчитывать, что эти туристы какой-нибудь результат принесут, я думаю, не стоит. Визит Редклифа тоже мало что значил, потому что никакие переговоры он не вел", – поделился мнением Манойло.Россия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и КушнеруЕсли мы хотим, чтобы наши победы и завоевания имели далеко идущие последствия и эти результаты сохранялись в течение длительного времени, то, безусловно, переговоры необходимы, добавил он.При этом важно понимать, что переговоры – единственный способ нормативного, международно-правового закрепления любых успехов, в том числе на фронте, а значит, для их запуска нужна наиболее сильная позиция Российской Федерации, подчеркнул Манойло.Следовательно, как только ДНР будет полностью освобождена, тогда и можно будет более конкретно говорить о мирных переговорах, добавил он. К тому же, способствовать их успеху, по словам Манойло, будет непрекращающееся продвижение ВС РФ в глубь обороны противника на разных направлениях и практически ежедневные массированные удары по объектам энергетики Украины.Ранее военные эксперты, комментируя продвижение российских войск в зоне СВО, не раз говорили о том, что Славянско-Краматорская агломерация является последним укрепленным районом ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).Для чего директор ЦРУ приезжал в Россию – мнениеНакануне президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по завершении юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, заявил, что российские войска сейчас на разных направлениях "не просто наступают, а наращивают темпы наступления". И высказал уверенность, что в один момент под комплексным натиском армии России враг начнет сыпаться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВО "Бежать начнут все": что станет маркером обрушения режима на Украине В Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США
украина
донецкая народная республика (днр)
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0a/1158369214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec3106055d12b22ddd78749cc20088c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, андрей манойло, украина, донецкая народная республика (днр), переговоры, россия, политика
Когда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение
Начало мирных переговоров по Украине возможно после полного освобождения ДНР – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Не рассуждения, а реальное начало мирных переговоров по Украине с учетом целей СВО возможно не раньше, чем российские войска возьмут под контроль Славянско-Краматорскую агломерацию и произойдет полное освобождение ДНР. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
По словам Манойло, для решения "украинского" вопроса, а в действительности достижения долгосрочного мира с Западом с учетом требований России в части гарантий ее безопасности роль визитов в Москву таких людей, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и даже директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Джон Рэтклифф – минимальна.
"Я думаю, что минимальна роль всех этих людей в переговорном процессе. Что касается парочки Кушнер и Уиткофф, так это вообще анекдот ходячий, шапито, которое перемещается во времени и в пространстве периодически... Ребята занимаются обычным туризмом, и рассчитывать, что эти туристы какой-нибудь результат принесут, я думаю, не стоит. Визит Редклифа тоже мало что значил, потому что никакие переговоры он не вел", – поделился мнением Манойло.
Если мы хотим, чтобы наши победы и завоевания имели далеко идущие последствия и эти результаты сохранялись в течение длительного времени, то, безусловно, переговоры необходимы, добавил он.
При этом важно понимать, что переговоры – единственный способ нормативного, международно-правового закрепления любых успехов, в том числе на фронте, а значит, для их запуска нужна наиболее сильная позиция Российской Федерации, подчеркнул Манойло.
"Начинать переговоры на каком-то промежуточном этапе смысла никакого нет. Допустим, если наши войска в зоне специальной военной операции возьмут Славянско-Краматорскую агломерацию – вот это будет сильная позиция. И после таких достижений переговоры вполне возможны", – считает эксперт.
Следовательно, как только ДНР будет полностью освобождена, тогда и можно будет более конкретно говорить о мирных переговорах, добавил он. К тому же, способствовать их успеху, по словам Манойло, будет непрекращающееся продвижение ВС РФ в глубь обороны противника на разных направлениях и практически ежедневные массированные удары по объектам энергетики Украины.
Ранее военные эксперты, комментируя продвижение российских войск в зоне СВО, не раз говорили о том, что Славянско-Краматорская агломерация является последним укрепленным районом ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по завершении юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, заявил
, что российские войска сейчас на разных направлениях "не просто наступают, а наращивают темпы наступления". И высказал уверенность, что в один момент под комплексным натиском армии России враг начнет сыпаться.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: