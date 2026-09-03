https://crimea.ria.ru/20260903/kogda-vozmozhen-start-mirnykh-peregovorov-po-ukraine--mnenie-1159032645.html

Когда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение

Когда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Когда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение

Не рассуждения, а реальное начало мирных переговоров по Украине с учетом целей СВО возможно не раньше, чем российские войска возьмут под контроль... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T06:41

2026-09-03T06:41

2026-09-03T06:41

мнения

андрей манойло

украина

донецкая народная республика (днр)

переговоры

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Не рассуждения, а реальное начало мирных переговоров по Украине с учетом целей СВО возможно не раньше, чем российские войска возьмут под контроль Славянско-Краматорскую агломерацию и произойдет полное освобождение ДНР. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По словам Манойло, для решения "украинского" вопроса, а в действительности достижения долгосрочного мира с Западом с учетом требований России в части гарантий ее безопасности роль визитов в Москву таких людей, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и даже директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Джон Рэтклифф – минимальна."Я думаю, что минимальна роль всех этих людей в переговорном процессе. Что касается парочки Кушнер и Уиткофф, так это вообще анекдот ходячий, шапито, которое перемещается во времени и в пространстве периодически... Ребята занимаются обычным туризмом, и рассчитывать, что эти туристы какой-нибудь результат принесут, я думаю, не стоит. Визит Редклифа тоже мало что значил, потому что никакие переговоры он не вел", – поделился мнением Манойло.Россия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и КушнеруЕсли мы хотим, чтобы наши победы и завоевания имели далеко идущие последствия и эти результаты сохранялись в течение длительного времени, то, безусловно, переговоры необходимы, добавил он.При этом важно понимать, что переговоры – единственный способ нормативного, международно-правового закрепления любых успехов, в том числе на фронте, а значит, для их запуска нужна наиболее сильная позиция Российской Федерации, подчеркнул Манойло.Следовательно, как только ДНР будет полностью освобождена, тогда и можно будет более конкретно говорить о мирных переговорах, добавил он. К тому же, способствовать их успеху, по словам Манойло, будет непрекращающееся продвижение ВС РФ в глубь обороны противника на разных направлениях и практически ежедневные массированные удары по объектам энергетики Украины.Ранее военные эксперты, комментируя продвижение российских войск в зоне СВО, не раз говорили о том, что Славянско-Краматорская агломерация является последним укрепленным районом ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).Для чего директор ЦРУ приезжал в Россию – мнениеНакануне президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по завершении юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, заявил, что российские войска сейчас на разных направлениях "не просто наступают, а наращивают темпы наступления". И высказал уверенность, что в один момент под комплексным натиском армии России враг начнет сыпаться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВО "Бежать начнут все": что станет маркером обрушения режима на Украине В Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей манойло, украина, донецкая народная республика (днр), переговоры, россия, политика