Рейтинг@Mail.ru
Хребет украинскому терроризму будет сломан – Аксенов - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260903/khrebet-ukrainskomu-terrorizmu-budet-sloman--aksenov-1159045194.html
Хребет украинскому терроризму будет сломан – Аксенов
Хребет украинскому терроризму будет сломан – Аксенов - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Хребет украинскому терроризму будет сломан – Аксенов
Украинскому терроризму, цели которого точно такие же, как и у боевиков в Беслане 22 года назад, Вооруженные силы России и спецслужбы непременно сломают хребет... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T09:26
2026-09-03T09:26
крым
терроризм
праздники и памятные даты
сергей аксенов
владимир константинов
беслан
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111724/09/1117240963_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_89601df9386d8f309008881f39ea100a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украинскому терроризму, цели которого точно такие же, как и у боевиков в Беслане 22 года назад, Вооруженные силы России и спецслужбы непременно сломают хребет. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом и скорбная дата в России, связанная с трагедией в Беслане, в школе №1.Он отметил, что нет никаких сомнений в том, что Россия сломает хребет украинскому терроризму.Беслан – боль России: годовщина трагедии"Опыт у нашей страны в этом плане очень большой. Результат всегда был, есть и будет прямо противоположным тому, на что рассчитывают преступники и убийцы: вместо страха – гнев и желание отомстить врагу, нанести ему сокрушительное поражение, вместо паники – единство, сплоченность и взаимопомощь", - заявил он.В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, отдавая дань памяти погибшим в Беслане в День борьбы с терроризмом, отметил, что "терроризм нами все еще не побежден"."Более того, совершаемые сегодня преступления – куда более жестокие и кровавые, а в некоторых образованиях, включая Украину, террор мирного населения и вовсе стал частью государственной политики", – подчеркнул Константинов.Он добавил, что за 12 лет киевский режим замучил на территории Украины тысячи русскоговорящих, православных людей, и России еще предстоит оценить весь объем совершенных им преступлений после капитуляции власти в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – ЛавровПутин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризмНападали на людей: в России задержаны 11 террористов-радикалов
крым
беслан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111724/09/1117240963_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41064d130fbf73c471a8b2c550a6c781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, терроризм, праздники и памятные даты, сергей аксенов, владимир константинов, беслан, новости
Хребет украинскому терроризму будет сломан – Аксенов

Аксенов: Вооруженные силы и спецслужбы России сломают хребет украинскому терроризму

09:26 03.09.2026
 
© РИА Новости . Антон Подгайко / Перейти в фотобанкМемориал на месте спортзала школы № 1 в Беслане.
Мемориал на месте спортзала школы № 1 в Беслане. - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украинскому терроризму, цели которого точно такие же, как и у боевиков в Беслане 22 года назад, Вооруженные силы России и спецслужбы непременно сломают хребет. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом и скорбная дата в России, связанная с трагедией в Беслане, в школе №1.
"Мы вспоминаем жертв бесланской трагедии и всех террористических атак, вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с этим злом. Сегодня Крым и многие российские регионы ежедневно подвергаются атакам бандеровцев, которые целенаправленно бьют по мирным людям, по детям. Цель у них та же, что у террористов в Беслане: запугать, посеять панику, сломить волю нашего народа", – написал Аксенов в мессенджере МАКС.
Он отметил, что нет никаких сомнений в том, что Россия сломает хребет украинскому терроризму.
Беслан – боль России: годовщина трагедии
"Опыт у нашей страны в этом плане очень большой. Результат всегда был, есть и будет прямо противоположным тому, на что рассчитывают преступники и убийцы: вместо страха – гнев и желание отомстить врагу, нанести ему сокрушительное поражение, вместо паники – единство, сплоченность и взаимопомощь", - заявил он.
В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, отдавая дань памяти погибшим в Беслане в День борьбы с терроризмом, отметил, что "терроризм нами все еще не побежден".
"Более того, совершаемые сегодня преступления – куда более жестокие и кровавые, а в некоторых образованиях, включая Украину, террор мирного населения и вовсе стал частью государственной политики", – подчеркнул Константинов.
Он добавил, что за 12 лет киевский режим замучил на территории Украины тысячи русскоговорящих, православных людей, и России еще предстоит оценить весь объем совершенных им преступлений после капитуляции власти в Киеве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – Лавров
Путин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризм
Нападали на людей: в России задержаны 11 террористов-радикалов
 
КрымТерроризмПраздники и памятные датыСергей АксеновВладимир КонстантиновБесланНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Крымский мост перекрыт
12:33Чтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине
12:20Мобилизация в России 2026 – Путин ответил на острый вопрос
12:15Новости Севастополя: на поддержку животноводства направят 14 млн рублей
11:53Возможна ли заморозка банковских вкладов россиян – ответ Путина
11:50Путин назвал отмалчивающихся союзников Украины соучастниками терроризма
11:40Шансы есть: Путин сделал заявление о достижении мира на Украине
11:32Массированная атака ВСУ на Москву продолжается: что известно
11:08Уравнять стоимость жизни в разных регионах: Путин назвал методы
10:52"Выявлял слабые места в госпитале" - что рассказал ФСБ задержанный в Крыму агент
10:43Друг оказался вдруг: в Севастополе участник СВО потерял 6 миллионов рублей
10:30Грузовик смял машину на "Тавриде" в Крыму - двое погибших и ранен малыш
10:21Цель достигается: Путин оценил уровень инфляции в России
10:12Главой филиала фонда "Защитники Отечества" в Севастополе стал Герой РФ Куценко
09:52В госпитале Минобороны в Симферополе предотвращен теракт
09:49Часть Крыма осталась без воды из-за аварий на сетях
09:41Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"
09:36Режим преференций для бизнеса введут на Дальнем Востоке и в Арктике – Путин
09:26Хребет украинскому терроризму будет сломан – Аксенов
09:17Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – Путин
Лента новостейМолния