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Хребет украинскому терроризму будет сломан – Аксенов

Хребет украинскому терроризму будет сломан – Аксенов - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Хребет украинскому терроризму будет сломан – Аксенов

Украинскому терроризму, цели которого точно такие же, как и у боевиков в Беслане 22 года назад, Вооруженные силы России и спецслужбы непременно сломают хребет... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T09:26

2026-09-03T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Украинскому терроризму, цели которого точно такие же, как и у боевиков в Беслане 22 года назад, Вооруженные силы России и спецслужбы непременно сломают хребет. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом и скорбная дата в России, связанная с трагедией в Беслане, в школе №1.Он отметил, что нет никаких сомнений в том, что Россия сломает хребет украинскому терроризму.Беслан – боль России: годовщина трагедии"Опыт у нашей страны в этом плане очень большой. Результат всегда был, есть и будет прямо противоположным тому, на что рассчитывают преступники и убийцы: вместо страха – гнев и желание отомстить врагу, нанести ему сокрушительное поражение, вместо паники – единство, сплоченность и взаимопомощь", - заявил он.В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, отдавая дань памяти погибшим в Беслане в День борьбы с терроризмом, отметил, что "терроризм нами все еще не побежден"."Более того, совершаемые сегодня преступления – куда более жестокие и кровавые, а в некоторых образованиях, включая Украину, террор мирного населения и вовсе стал частью государственной политики", – подчеркнул Константинов.Он добавил, что за 12 лет киевский режим замучил на территории Украины тысячи русскоговорящих, православных людей, и России еще предстоит оценить весь объем совершенных им преступлений после капитуляции власти в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не забудет кровавые теракты Зеленского – ЛавровПутин: слова Зеленского о небезопасных полетах над Россией – заявка на государственный терроризмНападали на людей: в России задержаны 11 террористов-радикалов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, терроризм, праздники и памятные даты, сергей аксенов, владимир константинов, беслан, новости