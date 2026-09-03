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Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"
Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон" - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"
Армия России минувшей ночью поразила логистический центр "Биокон" в Киевской области, который используется для хранения и распределения грузов военного... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T09:41
2026-09-03T09:41
2026-09-03T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Армия России минувшей ночью поразила логистический центр "Биокон" в Киевской области, который используется для хранения и распределения грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что Вооруженные Силы России продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины, задействованным в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВО"Бежать начнут все": что станет маркером обрушения режима на УкраинеВ Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, киевская область, украина, удары по украине, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"
В Киевской области поражен логистический центр "Биокон"