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Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон" - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"
Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон" - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"
Армия России минувшей ночью поразила логистический центр "Биокон" в Киевской области, который используется для хранения и распределения грузов военного... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T09:41
2026-09-03T09:41
министерство обороны рф
киевская область
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удары по украине
новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Армия России минувшей ночью поразила логистический центр "Биокон" в Киевской области, который используется для хранения и распределения грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что Вооруженные Силы России продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины, задействованным в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВО"Бежать начнут все": что станет маркером обрушения режима на УкраинеВ Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США
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министерство обороны рф, киевская область, украина, удары по украине, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"

В Киевской области поражен логистический центр "Биокон"

09:41 03.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Армия России минувшей ночью поразила логистический центр "Биокон" в Киевской области, который используется для хранения и распределения грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи ударными беспилотными летательными аппаратами поражен логистический центр "Биокон" в населенном пункте Великая Александровка Киевской области, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения", – сказано в сообщении Минобороны.
В ведомстве отметили, что Вооруженные Силы России продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины, задействованным в интересах ВСУ.
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Министерство обороны РФКиевская областьУкраинаУдары по УкраинеНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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