https://crimea.ria.ru/20260903/khranilis-gruzy-dlya-vsu-pod-kievom-razbit-logisticheskiy-tsentr-biokon-1159045761.html

Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"

Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон" - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Хранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"

Армия России минувшей ночью поразила логистический центр "Биокон" в Киевской области, который используется для хранения и распределения грузов военного... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T09:41

2026-09-03T09:41

2026-09-03T09:41

министерство обороны рф

киевская область

украина

удары по украине

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Армия России минувшей ночью поразила логистический центр "Биокон" в Киевской области, который используется для хранения и распределения грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что Вооруженные Силы России продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины, задействованным в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВО"Бежать начнут все": что станет маркером обрушения режима на УкраинеВ Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США

киевская область

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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