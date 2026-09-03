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Издан второй том большого научного труда по истории журналистики в Крыму

Издан второй том большого научного труда по истории журналистики в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Издан второй том большого научного труда по истории журналистики в Крыму

В Крыму увидел свет второй том "Истории Крымской журналистики". Если первый том, выпущенный год тому назад, охватывал эпоху от 1838 по 1941 годы, то второй... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T14:55

2026-09-03T14:55

2026-09-03T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму увидел свет второй том "Истории Крымской журналистики". Если первый том, выпущенный год тому назад, охватывал эпоху от 1838 по 1941 годы, то второй посвящен Великой Отечественной войне и до наших дней.Книга, убеждены в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма, которые издали научный труд, актуальна и полезна широкому кругу читателей.По словам директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени Вернадского Александра Мащенко, если первый том был индивидуальной работой профессора, доктора филологических наук Натальи Яблоновской, то второй том – это большая коллективная работа.В книге есть разделы о крымской журналистике периода Великой Отечественной войны, глава о послевоенной прессе, в период перестройки и в украинский период, главы о крымском радио, телевидении. Отдельно описывается журналистика Севастополя.Также, добавил Мащенко, к книге имеются приложения. "Мы не могли просто пройти мимо таких уникальных фактов", – добавил он.Так, в приложении описаны районные газеты Крыма, газеты Симферополя до Октябрьской революции, военная жизнь партизанской газеты "Красный Крым" и другие разделы.Над книгой трудились преподаватели, студенты, журналисты, краеведы."Над книгой работали три года, но научные поиски информации, которая легла в основу этого издания, начались намного раньше. Конечно же, это и архивные материалы, и работы, которые уже были опубликованы", – уточнила заведующая кафедрой журналистики, заместитель по науке Института медиакоммуникаций, медиатехнологии и дизайна Крымского федерального университета имени Вернадского Диана Первых.Она добавила, что уже три года как в учебном плане института есть курс по истории крымской журналистики, поэтому "книга на полке лежать не будет".Издание можно почитать в крымских библиотеках, а в электронном виде оно опубликовано на сайте министерства внутренней политики, информации и связи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Документалистика в период войны: как журналисты пишут историюВ Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиаКрымская журналистика: какая она и чем уникальна

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, журналистика, история, общество