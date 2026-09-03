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Издан второй том большого научного труда по истории журналистики в Крыму
Издан второй том большого научного труда по истории журналистики в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Издан второй том большого научного труда по истории журналистики в Крыму
В Крыму увидел свет второй том "Истории Крымской журналистики". Если первый том, выпущенный год тому назад, охватывал эпоху от 1838 по 1941 годы, то второй... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T14:55
2026-09-03T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму увидел свет второй том "Истории Крымской журналистики". Если первый том, выпущенный год тому назад, охватывал эпоху от 1838 по 1941 годы, то второй посвящен Великой Отечественной войне и до наших дней.Книга, убеждены в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма, которые издали научный труд, актуальна и полезна широкому кругу читателей.По словам директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени Вернадского Александра Мащенко, если первый том был индивидуальной работой профессора, доктора филологических наук Натальи Яблоновской, то второй том – это большая коллективная работа.В книге есть разделы о крымской журналистике периода Великой Отечественной войны, глава о послевоенной прессе, в период перестройки и в украинский период, главы о крымском радио, телевидении. Отдельно описывается журналистика Севастополя.Также, добавил Мащенко, к книге имеются приложения. "Мы не могли просто пройти мимо таких уникальных фактов", – добавил он.Так, в приложении описаны районные газеты Крыма, газеты Симферополя до Октябрьской революции, военная жизнь партизанской газеты "Красный Крым" и другие разделы.Над книгой трудились преподаватели, студенты, журналисты, краеведы."Над книгой работали три года, но научные поиски информации, которая легла в основу этого издания, начались намного раньше. Конечно же, это и архивные материалы, и работы, которые уже были опубликованы", – уточнила заведующая кафедрой журналистики, заместитель по науке Института медиакоммуникаций, медиатехнологии и дизайна Крымского федерального университета имени Вернадского Диана Первых.Она добавила, что уже три года как в учебном плане института есть курс по истории крымской журналистики, поэтому "книга на полке лежать не будет".Издание можно почитать в крымских библиотеках, а в электронном виде оно опубликовано на сайте министерства внутренней политики, информации и связи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Документалистика в период войны: как журналисты пишут историюВ Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиаКрымская журналистика: какая она и чем уникальна
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новости крыма, крым, журналистика, история, общество
Издан второй том большого научного труда по истории журналистики в Крыму
Второй том истории журналистики в Крыму охватывает период в 80 лет
14:55 03.09.2026 (обновлено: 15:28 03.09.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
В Крыму увидел свет второй том "Истории Крымской журналистики". Если первый том
, выпущенный год тому назад, охватывал эпоху от 1838 по 1941 годы, то второй посвящен Великой Отечественной войне и до наших дней.
Книга, убеждены в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма, которые издали научный труд, актуальна и полезна широкому кругу читателей.
"При министерстве действует издательский совет, на котором мы принимаем решение об издании социально значимой литературы. И когда поступила заявка на рассмотрение издания макета второго тома, книга была поддержана абсолютным большинством голосов. Не было никаких вопросов. Выпустили 500 экземпляров", – в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Анастасия Форманчук.
По словам директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени Вернадского Александра Мащенко, если первый том был индивидуальной работой профессора, доктора филологических наук Натальи Яблоновской, то второй том – это большая коллективная работа.
В книге есть разделы о крымской журналистике периода Великой Отечественной войны, глава о послевоенной прессе, в период перестройки и в украинский период, главы о крымском радио, телевидении. Отдельно описывается журналистика Севастополя.
Также, добавил Мащенко, к книге имеются приложения. "Мы не могли просто пройти мимо таких уникальных фактов", – добавил он.
Так, в приложении описаны районные газеты Крыма, газеты Симферополя до Октябрьской революции, военная жизнь партизанской газеты "Красный Крым" и другие разделы.
"У нас есть теперь история крымской журналистики, которую можно дописывать, доделывать, расширять, продолжать, уточнять. Крым и Россия не были бы такими, какие они сейчас, если бы не крымская журналистика, если бы не люди, которые здесь писали, снимали, рассказывали. Это совершенно точно", – убежден директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна.
Над книгой трудились преподаватели, студенты, журналисты, краеведы.
"Над книгой работали три года, но научные поиски информации, которая легла в основу этого издания, начались намного раньше. Конечно же, это и архивные материалы, и работы, которые уже были опубликованы", – уточнила заведующая кафедрой журналистики, заместитель по науке Института медиакоммуникаций, медиатехнологии и дизайна Крымского федерального университета имени Вернадского Диана Первых.
Она добавила, что уже три года как в учебном плане института есть курс по истории крымской журналистики, поэтому "книга на полке лежать не будет".
"Это издание больше научно-популярное, будет интересно не только историкам журналистики или профессиональным журналистам, но также историкам, политологам, всем тем, кто интересуется и крымским краеведением и литературой в том числе", – сказала Первых.
Издание можно почитать в крымских библиотеках, а в электронном виде оно опубликовано на сайте министерства внутренней политики, информации и связи.
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