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Из охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма
Из охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Из охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма
Военнослужащий с позывным "Бава" из Крыма сменил гражданскую жизнь на профессию оператора БПЛА и теперь защищает интересы Родины в зоне проведения спецоперации... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T20:50
2026-09-03T20:50
2026-09-03T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащий с позывным "Бава" из Крыма сменил гражданскую жизнь на профессию оператора БПЛА и теперь защищает интересы Родины в зоне проведения спецоперации на Украине. О своем решении боец рассказал на видео, которое публикует пресс-служба Южного военного округа."Бава" – ялтинец. 38-летний мужчина, окончив школу №2 в родном городе и один из крымских университетов по специальности юриспруденция, трудился в разных сферах. Попробовав себя в работе по профессии, в итоге оказался в одном из отелей полуострова."В последнее время работал охранником в одном из отелей Крыма. Но контракт хотел подписать уже давно, потому что стремился сделать вклад, помочь Родине. Контракт подписал 26 июня 2026 года, после прохождения медкомиссии нас отправили на обучение в одно из воинских подразделений Крыма, где мы проходили военную подготовку по выживанию", – говорит боец."Бава" уже получил все положенные выплаты за подписание контракта с Минобороны России, а также прошел подготовку на одном из полигонов ЮВО. А в настоящее время боец выполняет поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу ДнепраРоссийские дроноводы уничтожили роботы-платформы ВСУ в ОреховеБПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области
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южный военный округ, новости сво, вооруженные силы россии, крым, видео, участники сво, видео
Из охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма
Хочу быть полезным России – как житель Крыма стал дроноводом на СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащий с позывным "Бава" из Крыма сменил гражданскую жизнь на профессию оператора БПЛА и теперь защищает интересы Родины в зоне проведения спецоперации на Украине. О своем решении боец рассказал на видео, которое публикует пресс-служба Южного военного округа.
"Бава" – ялтинец. 38-летний мужчина, окончив школу №2 в родном городе и один из крымских университетов по специальности юриспруденция, трудился в разных сферах. Попробовав себя в работе по профессии, в итоге оказался в одном из отелей полуострова.
"В последнее время работал охранником в одном из отелей Крыма. Но контракт хотел подписать уже давно, потому что стремился сделать вклад, помочь Родине. Контракт подписал 26 июня 2026 года, после прохождения медкомиссии нас отправили на обучение в одно из воинских подразделений Крыма, где мы проходили военную подготовку по выживанию", – говорит боец.
Крымчанин принял решение пойти в новый род войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Теперь наш земляк – оператор беспилотного летательного аппарата одного из подразделений беспилотных систем 18-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).
"Бава" уже получил все положенные выплаты за подписание контракта с Минобороны России, а также прошел подготовку на одном из полигонов ЮВО. А в настоящее время боец выполняет поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции.
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