https://crimea.ria.ru/20260903/iz-okhrannika-v-dronovody--istoriya-boytsa-svo-iz-kryma-1159048091.html

Из охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма

Из охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Из охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма

Военнослужащий с позывным "Бава" из Крыма сменил гражданскую жизнь на профессию оператора БПЛА и теперь защищает интересы Родины в зоне проведения спецоперации... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T20:50

2026-09-03T20:50

2026-09-03T20:50

южный военный округ

новости сво

вооруженные силы россии

крым

видео

участники сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/03/1159047960_0:0:1212:682_1920x0_80_0_0_878864b70c627010205e3644ce207d2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащий с позывным "Бава" из Крыма сменил гражданскую жизнь на профессию оператора БПЛА и теперь защищает интересы Родины в зоне проведения спецоперации на Украине. О своем решении боец рассказал на видео, которое публикует пресс-служба Южного военного округа."Бава" – ялтинец. 38-летний мужчина, окончив школу №2 в родном городе и один из крымских университетов по специальности юриспруденция, трудился в разных сферах. Попробовав себя в работе по профессии, в итоге оказался в одном из отелей полуострова."В последнее время работал охранником в одном из отелей Крыма. Но контракт хотел подписать уже давно, потому что стремился сделать вклад, помочь Родине. Контракт подписал 26 июня 2026 года, после прохождения медкомиссии нас отправили на обучение в одно из воинских подразделений Крыма, где мы проходили военную подготовку по выживанию", – говорит боец."Бава" уже получил все положенные выплаты за подписание контракта с Минобороны России, а также прошел подготовку на одном из полигонов ЮВО. А в настоящее время боец выполняет поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу ДнепраРоссийские дроноводы уничтожили роботы-платформы ВСУ в ОреховеБПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области

южный военный округ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный военный округ, новости сво, вооруженные силы россии, крым, видео, участники сво, видео