https://crimea.ria.ru/20260903/istoricheskiy-bulvar-sevastopolya-preobrazitsya-1159077381.html
Исторический бульвар Севастополя преобразится
Исторический бульвар Севастополя преобразится - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Исторический бульвар Севастополя преобразится
В Севастополе приступили к новому этапу восстановления Исторического бульвара. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T22:42
2026-09-03T22:42
2026-09-03T22:42
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
городская среда
благоустройство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151080995_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_74444a02751bbcc1225fe095249bb71b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к новому этапу восстановления Исторического бульвара. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Археологи обследовали почти 23 гектара и заложили 17 шурфов. Найдены фрагменты черепицы, снаряды и пули разных эпох – от античности до XIX–XX веков. Кроме того, эксперты уточнили границы объектов "Конструкции 4-го бастиона" и "Поселение Лагерная балка", отметили в пресс-службе.По проекту в этой части города появится также детская зона, спортивная площадка, места для выгула собак и питания. Зеленую часть сохранят и дополнят новыми растениями, добавили в правительстве, заверив, что бульвар останется тихим и зеленым.Новую концепцию благоустройства Исторического бульвара в Севастополе утвердили на заседании архитектурно-художественного совета еще в марте текущего года.Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, контракт на проведение работ уже заключен. Определен и единый поставщик, который приведет территорию в порядок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановление Панорамы Севастополя: какую помощь получит музей обороныВ Севастополе в этом году восстановят 35 памятников защитникам городаВ Крыму завершили проектирование новой дороги
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151080995_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_e5d403cffef6ec07624c4dc60ee98c12.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, городская среда, благоустройство
Исторический бульвар Севастополя преобразится
В Севастополе на Историческом бульваре стартовали подготовительные работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к новому этапу восстановления Исторического бульвара. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"На территории Исторического бульвара начались подготовительные работы. Участок уже огородили, теперь расчищают зеленые насаждения, вывозят мусор и стройматериалы. Проектно-сметная документация завершена и проходит экспертизу. Разрешение на подготовительный этап выдало Министерство культуры", – говорится в сообщении.
Археологи обследовали почти 23 гектара и заложили 17 шурфов. Найдены фрагменты черепицы, снаряды и пули разных эпох – от античности до XIX–XX веков. Кроме того, эксперты уточнили границы объектов "Конструкции 4-го бастиона" и "Поселение Лагерная балка", отметили в пресс-службе.
По проекту в этой части города появится также детская зона, спортивная площадка, места для выгула собак и питания. Зеленую часть сохранят и дополнят новыми растениями, добавили в правительстве, заверив, что бульвар останется тихим и зеленым.
Новую концепцию благоустройства
Исторического бульвара в Севастополе утвердили на заседании архитектурно-художественного совета еще в марте текущего года.
Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, контракт на проведение работ уже заключен. Определен и единый поставщик
, который приведет территорию в порядок.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: