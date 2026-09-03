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Исторический бульвар Севастополя преобразится - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Исторический бульвар Севастополя преобразится
Исторический бульвар Севастополя преобразится - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Исторический бульвар Севастополя преобразится
В Севастополе приступили к новому этапу восстановления Исторического бульвара. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T22:42
2026-09-03T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к новому этапу восстановления Исторического бульвара. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Археологи обследовали почти 23 гектара и заложили 17 шурфов. Найдены фрагменты черепицы, снаряды и пули разных эпох – от античности до XIX–XX веков. Кроме того, эксперты уточнили границы объектов "Конструкции 4-го бастиона" и "Поселение Лагерная балка", отметили в пресс-службе.По проекту в этой части города появится также детская зона, спортивная площадка, места для выгула собак и питания. Зеленую часть сохранят и дополнят новыми растениями, добавили в правительстве, заверив, что бульвар останется тихим и зеленым.Новую концепцию благоустройства Исторического бульвара в Севастополе утвердили на заседании архитектурно-художественного совета еще в марте текущего года.Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, контракт на проведение работ уже заключен. Определен и единый поставщик, который приведет территорию в порядок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановление Панорамы Севастополя: какую помощь получит музей обороныВ Севастополе в этом году восстановят 35 памятников защитникам городаВ Крыму завершили проектирование новой дороги
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, городская среда, благоустройство
Исторический бульвар Севастополя преобразится

В Севастополе на Историческом бульваре стартовали подготовительные работы

22:42 03.09.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевИсторический бульвар в Севастополе
Исторический бульвар в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к новому этапу восстановления Исторического бульвара. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"На территории Исторического бульвара начались подготовительные работы. Участок уже огородили, теперь расчищают зеленые насаждения, вывозят мусор и стройматериалы. Проектно-сметная документация завершена и проходит экспертизу. Разрешение на подготовительный этап выдало Министерство культуры", – говорится в сообщении.
Археологи обследовали почти 23 гектара и заложили 17 шурфов. Найдены фрагменты черепицы, снаряды и пули разных эпох – от античности до XIX–XX веков. Кроме того, эксперты уточнили границы объектов "Конструкции 4-го бастиона" и "Поселение Лагерная балка", отметили в пресс-службе.
По проекту в этой части города появится также детская зона, спортивная площадка, места для выгула собак и питания. Зеленую часть сохранят и дополнят новыми растениями, добавили в правительстве, заверив, что бульвар останется тихим и зеленым.
Новую концепцию благоустройства Исторического бульвара в Севастополе утвердили на заседании архитектурно-художественного совета еще в марте текущего года.
Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, контракт на проведение работ уже заключен. Определен и единый поставщик, который приведет территорию в порядок.
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