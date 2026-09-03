Рейтинг@Mail.ru
Иностранцы уходят – бизнес остается: Россия нашла партнеров для всех автозаводов - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260903/inostrantsy-ukhodyat--biznes-ostaetsya-rossiya-nashla-partnerov-dlya-vsekh-avtozavodov-1159052525.html
Иностранцы уходят – бизнес остается: Россия нашла партнеров для всех автозаводов
Иностранцы уходят – бизнес остается: Россия нашла партнеров для всех автозаводов - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Иностранцы уходят – бизнес остается: Россия нашла партнеров для всех автозаводов
России удалось найти технологических партнеров для всех автозаводов, оставленных иностранными производителями. Об этом со ссылкой на главу Минпромторга Антона... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T18:55
2026-09-03T18:55
россия
новости
автомобиль
производство
минпромторг рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1e/1140758408_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_192900956389ea16f2bfde1ce1e395e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. России удалось найти технологических партнеров для всех автозаводов, оставленных иностранными производителями. Об этом со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова пишет РИА Новости.Министр отметил, что все технологии и права на конструкторскую документацию, созданные на новых российских предприятиях, останутся в стране.Ранее на этой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у главы правительства Михаила Мишустина сообщал о выполнении задачи сохранения автозаводов и инженерных компетенций.Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20220502/pravitelstvo-uvelichilo-podderzhku-avtozavoda-gaz-1123117023.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1e/1140758408_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80825b2fec2980c57a6c2ac377f9d46e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, автомобиль, производство, минпромторг рф
Иностранцы уходят – бизнес остается: Россия нашла партнеров для всех автозаводов

Россия нашла партнеров для 13 оставленных иностранцами автозаводов - Минпромторг

18:55 03.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. России удалось найти технологических партнеров для всех автозаводов, оставленных иностранными производителями. Об этом со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова пишет РИА Новости.

"На сегодня мы нашли новых партнеров на все 13 покинутых площадок, сохранив контроль за российскими бенефициарами", – сказал он на полях ВЭФ.

Министр отметил, что все технологии и права на конструкторскую документацию, созданные на новых российских предприятиях, останутся в стране.
Ранее на этой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у главы правительства Михаила Мишустина сообщал о выполнении задачи сохранения автозаводов и инженерных компетенций.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая 2022, 15:15
Правительство увеличило поддержку автозавода ГАЗ
 
РоссияНовостиАвтомобильПроизводствоМинпромторг РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:38Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА
20:31Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев
20:25В Крыму за лето отдохнули и оздоровились свыше 150 тысяч детей
20:18В Севастополе громко – военные стреляют из различных видов оружия
20:11Восьмое чудо Крыма, или Почему скалы плачут
19:55Луна и планеты над Крымом – главные небесные события сентября
19:38В Севастополе 20 километров дорог оборудуют рельефной шумовой разметкой
19:22В Адыгее ребенок сорвался в обрыв с 50-метровой высоты в экстрим-парке
19:10Пункт дроноводов ВСУ уничтожен точным ударом "Града" близ Запорожья
18:55Иностранцы уходят – бизнес остается: Россия нашла партнеров для всех автозаводов
18:43Феодосия осталась без воды из-за аварии на сетях "Крымэнерго"
18:22Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ареста судна "Профессор Молчанов"
18:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
18:05На ряд поездов "Таврия" в Крым продажа билетов временно закрыта
17:55Все школы Крыма обеспечат генераторами
17:44ВТБ: оборот эквайринга бизнеса вырос в 1,5 раза в первом полугодии
17:39Угроза БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть улицы и площади
17:33Воздушная тревога звучит в Севастополе второй раз за день
17:28Отмена детского отдыха в Крыму – что будет с путевками в следующем году
17:09Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном море
Лента новостейМолния