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Иностранцы уходят – бизнес остается: Россия нашла партнеров для всех автозаводов
Иностранцы уходят – бизнес остается: Россия нашла партнеров для всех автозаводов - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Иностранцы уходят – бизнес остается: Россия нашла партнеров для всех автозаводов
России удалось найти технологических партнеров для всех автозаводов, оставленных иностранными производителями. Об этом со ссылкой на главу Минпромторга Антона... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T18:55
2026-09-03T18:55
2026-09-03T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. России удалось найти технологических партнеров для всех автозаводов, оставленных иностранными производителями. Об этом со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова пишет РИА Новости.Министр отметил, что все технологии и права на конструкторскую документацию, созданные на новых российских предприятиях, останутся в стране.Ранее на этой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у главы правительства Михаила Мишустина сообщал о выполнении задачи сохранения автозаводов и инженерных компетенций.Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, автомобиль, производство, минпромторг рф
Иностранцы уходят – бизнес остается: Россия нашла партнеров для всех автозаводов
Россия нашла партнеров для 13 оставленных иностранцами автозаводов - Минпромторг
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. России удалось найти технологических партнеров для всех автозаводов, оставленных иностранными производителями. Об этом со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова пишет РИА Новости.
"На сегодня мы нашли новых партнеров на все 13 покинутых площадок, сохранив контроль за российскими бенефициарами", – сказал он на полях ВЭФ.
Министр отметил, что все технологии и права на конструкторскую документацию, созданные на новых российских предприятиях, останутся в стране.
Ранее на этой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у главы правительства Михаила Мишустина сообщал о выполнении задачи сохранения автозаводов и инженерных компетенций.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.
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