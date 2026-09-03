https://crimea.ria.ru/20260903/inostrantsy-ukhodyat--biznes-ostaetsya-rossiya-nashla-partnerov-dlya-vsekh-avtozavodov-1159052525.html

Иностранцы уходят – бизнес остается: Россия нашла партнеров для всех автозаводов

Иностранцы уходят – бизнес остается: Россия нашла партнеров для всех автозаводов - РИА Новости Крым, 03.09.2026

Иностранцы уходят – бизнес остается: Россия нашла партнеров для всех автозаводов

России удалось найти технологических партнеров для всех автозаводов, оставленных иностранными производителями. Об этом со ссылкой на главу Минпромторга Антона... РИА Новости Крым, 03.09.2026

2026-09-03T18:55

2026-09-03T18:55

2026-09-03T18:55

россия

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автомобиль

производство

минпромторг рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. России удалось найти технологических партнеров для всех автозаводов, оставленных иностранными производителями. Об этом со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова пишет РИА Новости.Министр отметил, что все технологии и права на конструкторскую документацию, созданные на новых российских предприятиях, останутся в стране.Ранее на этой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у главы правительства Михаила Мишустина сообщал о выполнении задачи сохранения автозаводов и инженерных компетенций.Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия, новости, автомобиль, производство, минпромторг рф