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Грузовик смял машину на "Тавриде" в Крыму - двое погибших и ранен малыш
Грузовик смял машину на "Тавриде" в Крыму - двое погибших и ранен малыш - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Грузовик смял машину на "Тавриде" в Крыму - двое погибших и ранен малыш
В Крыму на трассе "Таврида" грузовик врезался в стоявшую на дороге легковушку, погибли два человека, пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщают МВД по... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T10:30
2026-09-03T10:30
2026-09-03T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе "Таврида" грузовик врезался в стоявшую на дороге легковушку, погибли два человека, пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщают МВД по республике и прокуратура региона.Трагедия произошла накануне вечером в Белогорском районе.Водитель и 23-летний пассажир ВАЗа погибли, пострадал находившийся в авто годовалый ребенок, его доставили в больницу.Возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Грузовик смял машину на "Тавриде" в Крыму - двое погибших и ранен малыш
Грузовик смял машину на "Тавриде" в Крыму - погибли двое взрослых и пострадал малыш