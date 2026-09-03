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Грузовик смял машину на "Тавриде" в Крыму - двое погибших и ранен малыш - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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Грузовик смял машину на "Тавриде" в Крыму - двое погибших и ранен малыш
Грузовик смял машину на "Тавриде" в Крыму - двое погибших и ранен малыш - РИА Новости Крым, 03.09.2026
Грузовик смял машину на "Тавриде" в Крыму - двое погибших и ранен малыш
В Крыму на трассе "Таврида" грузовик врезался в стоявшую на дороге легковушку, погибли два человека, пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщают МВД по... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T10:30
2026-09-03T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе "Таврида" грузовик врезался в стоявшую на дороге легковушку, погибли два человека, пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщают МВД по республике и прокуратура региона.Трагедия произошла накануне вечером в Белогорском районе.Водитель и 23-летний пассажир ВАЗа погибли, пострадал находившийся в авто годовалый ребенок, его доставили в больницу.Возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, происшествия, белогорский район, мвд по республике крым, прокуратура республики крым
Грузовик смял машину на "Тавриде" в Крыму - двое погибших и ранен малыш

Грузовик смял машину на "Тавриде" в Крыму - погибли двое взрослых и пострадал малыш

10:30 03.09.2026
 
© Полиция КрымаСмертельное ДТП в Белогорском районе Крыма
Смертельное ДТП в Белогорском районе Крыма
© Полиция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе "Таврида" грузовик врезался в стоявшую на дороге легковушку, погибли два человека, пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщают МВД по республике и прокуратура региона.
Трагедия произошла накануне вечером в Белогорском районе.

"47-летний водитель, управляя грузовым автомобилем марки Sitrak, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем марки "ВАЗ" под управлением водителя 25 лет, который по неизвестным причинам, совершил остановку своего транспортного средства на автодороге", - говорится в сообщении.

Водитель и 23-летний пассажир ВАЗа погибли, пострадал находившийся в авто годовалый ребенок, его доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует ход расследования.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияБелогорский районМВД по Республике КрымПрокуратура Республики Крым
 
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