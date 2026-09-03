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"Гражданские самолеты могут становиться мишенями": ИКАО заявила о рисках - РИА Новости Крым, 03.09.2026
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"Гражданские самолеты могут становиться мишенями": ИКАО заявила о рисках
"Гражданские самолеты могут становиться мишенями": ИКАО заявила о рисках - РИА Новости Крым, 03.09.2026
"Гражданские самолеты могут становиться мишенями": ИКАО заявила о рисках
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) призвала к усилению мер по защите гражданских воздушных судов от всех рисков, которые существуют в зонах... РИА Новости Крым, 03.09.2026
2026-09-03T08:11
2026-09-03T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) призвала к усилению мер по защите гражданских воздушных судов от всех рисков, которые существуют в зонах конфликтов.В своем обращении ИКАО заявляет, что это послание от специализированного учреждения Организации Объединенных Наций поступает на фоне растущего во всем мире риска применения оружия против гражданских самолетов.ИКАО отмечает повышенный риск того, что гражданские самолеты могут становиться мишенями или подпадать под перекрестный огонь."И хотя авиационная отрасль способна перенаправлять рейсы и поддерживать операции во время конфликтов, эта оперативная гибкость не решает фундаментальную угрозу безопасности", – подчеркнули в организации."ИКАО обновляет руководство по мерам безопасности, связанным с военной деятельностью, и руководство по оценке рисков при выполнении полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов или вблизи них", - сообщили в организации в ответ на просьбу дать оценку заявлениям Киева по российскому воздушному пространству.1 сентября Владимир Зеленский пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".Президент России Владимир Путин назвал эти угрозы в адрес гражданских самолетов в российском небе заявкой на государственный терроризм, подчеркнув, что Россия найдет чем ответить, если Киев решит реализовать угрозы.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя угрозы Киева небу России, заявил, что "это угрозы в адрес гражданского населения", что само по себе "уже и есть военное преступление".Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также предупредил о возможности возмездия в ответ на угрозы Киева.Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с призывом полностью прекратить полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве России.В Росавиации 2 сентября назвали эти уведомления не имеющими юридической силы заявлениями в поддержку террористической риторики своего вожака и в нарушение Конвенции о международной гражданской авиации.Накануне глава Минтранса Андрей Никитин заверил, что власти РФ своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуя требования по безопасности полетов и аэропортов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза Зеленского авиации России: как отреагировали в ООНРоссия сейчас борется за настоящее и будущее страны – ПутинРосавиация усилила меры по безопасности в воздушном пространстве
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авиация, авиасообщение, самолет, в мире, новости, безопасность
"Гражданские самолеты могут становиться мишенями": ИКАО заявила о рисках

Международная организация гражданской авиации заявила о рисках для полетов

08:11 03.09.2026 (обновлено: 08:22 03.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСамолёт в небе
Самолёт в небе - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) призвала к усилению мер по защите гражданских воздушных судов от всех рисков, которые существуют в зонах конфликтов.
В своем обращении ИКАО заявляет, что это послание от специализированного учреждения Организации Объединенных Наций поступает на фоне растущего во всем мире риска применения оружия против гражданских самолетов.
"К военным технологиям, угрожающим гражданской авиации, относятся системы вооружения большой дальности, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), радиочастотные помехи от глобальных навигационных спутников и передовые системы противовоздушной обороны", – сказано в сообщении.
ИКАО отмечает повышенный риск того, что гражданские самолеты могут становиться мишенями или подпадать под перекрестный огонь.
"И хотя авиационная отрасль способна перенаправлять рейсы и поддерживать операции во время конфликтов, эта оперативная гибкость не решает фундаментальную угрозу безопасности", – подчеркнули в организации.
Также здесь напомнили, что и Конвенция о гражданской авиации 1944 года, и резолюции Ассамблеи ИКАО A42-4 "прямо запрещают применение оружия против гражданских воздушных судов".
"ИКАО обновляет руководство по мерам безопасности, связанным с военной деятельностью, и руководство по оценке рисков при выполнении полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов или вблизи них", - сообщили в организации в ответ на просьбу дать оценку заявлениям Киева по российскому воздушному пространству.
1 сентября Владимир Зеленский пригрозил России "роями украинских беспилотников" в ее воздушном пространстве. Он также заявил, что "российское небо де-факто будет закрываться" и станет "полностью небезопасным".
Президент России Владимир Путин назвал эти угрозы в адрес гражданских самолетов в российском небе заявкой на государственный терроризм, подчеркнув, что Россия найдет чем ответить, если Киев решит реализовать угрозы.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя угрозы Киева небу России, заявил, что "это угрозы в адрес гражданского населения", что само по себе "уже и есть военное преступление".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также предупредил о возможности возмездия в ответ на угрозы Киева.
Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с призывом полностью прекратить полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве России.
В Росавиации 2 сентября назвали эти уведомления не имеющими юридической силы заявлениями в поддержку террористической риторики своего вожака и в нарушение Конвенции о международной гражданской авиации.
Накануне глава Минтранса Андрей Никитин заверил, что власти РФ своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуя требования по безопасности полетов и аэропортов.
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